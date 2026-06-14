REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2026

LOCRI Lungomare Zaleuco – Riaperto ilParco Giochilato sud lungomare dopo il rifacimento post uragano di fine anno 2025.

I rappresentanti istituzionali della politica regionale Ass. Giovanni Calabrese, Ass. Eulalia Micheli e il Sindaco Giuseppe Fontana coadiuvato da due mascotte in fascia tricolore, assieme a S.E. Mons. Francesco Oliva, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, Polizia Locale, all’Arch. Barbara Barbaro e soprattutto a moltissimi bimbi, accompagnati dalle famiglie e cittadini, hanno partecipato al taglio del nastro.

I momenti salienti dell’evento.

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