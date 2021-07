CGIL, CISL, UIL Attesa per l’evento del 26 a Siderno coi segretari generali

CGIL, CISL, UIL Attesa per l’evento del 26 a Siderno coi segretari...

L’evento di Siderno che vedrà la presenza del Segretario Generale CGIL Maurizio Landini, del Segretario Generale CISL Luigi Sbarra e del Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri rappresenta un’opportunità non solo per il territorio della locride, ma anche dell’area metropolitana.

Accendere i riflettori sulle tante criticità dell’estremo sud del Paese non è un fatto squisitamente simbolico, ma ha un’incidenza politica sindacale, e che testimonia la voglia di riscatto per una comunità che ha lo straordinario bisogno di non perdere l’opportunità del Recovery Fund. Ultima ancora di salvezza.

La presenza a Siderno dei leaders sindacali è un forte messaggio anche verso un Governo, impegnato nell’organizzazione e nella razionalizzazione delle risorse del PNRR, affinché non sacrifichi il nostro territorio con scelte anti-meridionaliste.

Tra i temi da dibattere certamente emergerà il senso delle nostre battaglie, nel e per un territorio costretto a rincorrere un gap storico, infrastrutturale, economico e di sviluppo, ma che conserva un patrimonio culturale e di civiltà in grado di farlo ripartire, davvero.

Accogliamo dunque con entusiasmo l’evento di portata nazionale che si svolgerà il 26 luglio a Siderno e attraverso il quale l’intera comunità reggina potrà ritrovarsi nella discussione e nell’approfondimento di idee e proposte che la riguardano da vicino.

Cgil Reggio Calabria Cgil Piana di Gioia Tauro Cisl Reggio Calabria Uil Reggio Calabria

Gregorio Pititto Celeste Logiacco Rosy Perrone Nuccio Azzarà