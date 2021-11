CAULONIA Ricco programma per la Giornata contro la violenza sulle donne

R. & P.

Il Comune di Caulonia insieme alla CPO in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Una serie di iniziative, infatti, sono state organizzate al fine di accendere un faro su questo fenomeno che ha dimensioni drammaticamente diffuse.

Il 25 novembre, giornata dedicata a sensibilizzare la società civile verso un tema così delicato, la Cpo ospiterà importanti iniziative a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Giovedì, 25 novembre alle ore 17.30 in Piazza Bottari a Caulonia Marina, accanto alla “panchina rossa” verrà piantato un albero contro la violenza sulle donne sul quale verranno appesi dei bigliettini con dei contributi significativi per seminare radici di speranza per un futuro migliore. All’evento, parteciperanno lo scrittore Giuseppe Gervasi che reciterà stralci tratti da una sua opera e a seguire l’artista Manuela Cricelli, il cui spessore è stato riconosciuto dal Presidente Mattarella.

Una giornata ricca di contributi che non vuole e non deve passare inosservata. Per tutte quelle donne che vivono quotidianamente nella paura e non trovano il coraggio di denunciare, per tutte quelle donne che il coraggio l’hanno trovato ma la mano brutale di un uomo lo ha spento per sempre, per tutti coloro che quotidianamente si impegnano a livello sociale e istituzionale per ridare dignità e speranza a tutte le donne che combattono contro gli stereotipi di genere che, troppo spesso, si allontanano da un modello di società egualitario e non discriminatorio.

Infine, in serata alle ore 19,00 presso l’Auditorium “Angelo Frammartino”, sarà proiettato un film sul tema per sensibilizzare e promuovere una reale cultura contro la vuoi violenza sulle donne.

L’amministrazione comunale di Caulonia