CAULONIA Questo pomeriggio si celebra la Giornata della Memoria

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Caulonia ha voluto organizzare un momento di riflessione nella “giornata della memoria”.

Una ricorrenza nella quale vengono ricordati 15 milioni di vittime dell’Olocausto.

Lo faremo con due proiezioni rivolte in particolare ai bambini e ai giovani.

Un lungometraggio animato che affronta il tema della Shoah “La Stella di Andra e Tati”. Si tratta della commovente storia delle sorelle Bucci, due bambine sopravvissute alla Shoah.

Un messaggio di speranza che vince sull’orrore dell’olocausto. A seguire la proiezione del film “Jona che visse nella balena” altra storia autobiografica che ci aiuterà a comprendere il dramma di uno dei periodi più bui e dolorosi dell’umanità.

Per non dimenticare la Schoah, la follia umana, i milioni di vittime e far conoscere alle giovani generazioni la pagina più dolorosa e crudele della storia dell’umanità vi aspettiamo dalle ore 17:00 all’Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino”.

L’amministrazione comunale di Caulonia