CAULONIA MARINA Sventola in piazza la bandiera della pace

R. & P.

“ Caulonia, paese per la pace e i diritti umani”

Non si può restare indifferenti davanti ad una guerra inaccettabile, inammissibile, ingiustificabile e stare silenti di fronte alle sorti di bambini, donne e uomini che subiranno sofferenze.

La guerra è sempre sbagliata, in questo momento, ancora di più.

Condanniamo fermamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ed esprimiamo la nostra più totale solidarietà al popolo ucraino, in questo momento drammatico.

Ripudiamo la guerra e con questo spirito che domani sera alle ore 18,00 faremo sventolare la bandiera della Pace issandola in Piazza Bottari. La cittadinanza e le Associazioni sono invitate a partecipare.

ll Sindaco Caterina Belcastro