Ardore, al via la campagna di sensibilizzazione contro abbandono rifiuti organici

R & P

Anche quest’anno lanciamo la nostra campagna di sensibilizzazione verso questo odioso fenomeno che purtroppo segna un neo sul nostro splendido lungomare ed in alcune piazze del paese.

Pochi, pochissimi, menefreghisti sporcano aiuole, prati e marciapiedi con gli escrementi dei propri animali domestici.

Non si vergognano, ma noi proviamo lo stesso, come l’anno scorso, a far capire a questi pochi cittadini che la bellezza del nostro paese è patrimonio di tutta la cittadinanza e che bisogna avere rispetto della cosa pubblica come e più dei propri beni.

Ci auguriamo che basti questa campagna di comunicazione per educarli, evitando di gravare sulle casse comunali introducendo sistemi di sorveglianza per coglierli in flagranza.

Confidiamo che, come già successo in passato, la stragrande maggioranza di ARDORESI si schieri al nostro fianco in questa iniziativa per isolare, denunciare e stigmatizzare questi gesti.

L’Amministrazione Comunale unitamente al coordinamento politico di “Ardore Terra Madre”