di Redazione

Caulonia Marina ha vissuto una giornata di grande sport, entusiasmo e partecipazione in occasione del Gran Galà delle Arti Marziali e Kickboxing, svoltosi domenica 28 giugno nello splendido scenario dell’anfiteatro del lungomare. La manifestazione, organizzata dall’Accademia fondata e diretta dal Gran Maestro Giuseppe Cavallo, ha richiamato atleti, tecnici e famiglie provenienti anche da altre regioni, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti del panorama marziale calabrese. Patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, presieduto dall’onorevole Salvatore Cirillo, dall’ACSI, associazione di cultura e sport ed EPS Coni presieduta dal dr. Antonino Viti e dal Comune di Caulonia, guidato dal sindaco Cagliuso, il Gran Galà ha rappresentato il momento conclusivo della stagione sportiva dell’Accademia, realtà che da anni si distingue non solo per gli eccellenti risultati agonistici, ma soprattutto per l’impegno nella formazione dei giovani attraverso i valori della disciplina, del rispetto, della solidarietà e della crescita umana e cristiana.

Sotto la guida lungimirante del Gran Maestro Giuseppe Cavallo, l’Accademia continua a formare atleti e cittadini, promuovendo una concezione dello sport come autentica scuola di vita. Un percorso condiviso con uno staff tecnico di altissimo livello composto dai maestri Nicola Geranio, Maria Spanò e Rocco Garelli, dall’istruttore Gabriele Pronestì e dagli insegnanti tecnici Giovanni Audino e Mario Tassone, tutti impegnati quotidianamente nella crescita sportiva e personale degli allievi.Tra i motivi d’orgoglio dell’Accademia figura il campione del mondo Antonio Sgambelluri, cresciuto sportivamente proprio sotto la guida del Maestro Cavallo, testimonianza concreta dell’eccellenza raggiunta dalla scuola.L’edizione 2026 del Gran Galà sarà ricordata anche per un importante momento destinato a entrare nella storia dello sport regionale. Grazie alla visione e alla lungimiranza del Maestro Giuseppe Cavallo, è stato infatti presentato per la prima volta in Calabria lo Sport Chanbara, disciplina giapponese riconosciuta in Italia attraverso l’unica associazione nazionale di riferimento e aggregata alla Federazione Italiana Scherma.

Un’iniziativa che ha aperto nuove prospettive per la diffusione di questa affascinante disciplina sul territorio calabrese.Protagonista dello stage dedicato allo Sport Chanbara è stato il maestro Antonio Di Donato, che ha illustrato tecniche, principi e filosofia di una disciplina fondata sul rispetto, sul controllo e sulla sicurezza. Un momento particolarmente apprezzato dal pubblico e dagli atleti presenti, che hanno avuto l’opportunità di conoscere una realtà sportiva innovativa e altamente formativa.Di grande livello anche gli stage di arti marziali, difesa personale e kickboxing, arricchiti dalle spettacolari esibizioni del maestro Giosuè Coppola e della campionessa Consuelo Casablanca, applauditi da un pubblico numeroso e partecipe.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la tradizionale cerimonia del passaggio di grado e del cambio cintura, che ha premiato l’impegno, la costanza e i sacrifici degli allievi al termine dell’anno sportivo, regalando emozioni alle famiglie presenti.Più che una semplice manifestazione sportiva, il Gran Galà si è confermato una vera festa dello sport e della comunità, capace di unire generazioni diverse nel segno dell’educazione, dell’inclusione e della condivisione dei più autentici valori delle arti marziali.

L’ennesimo successo organizzativo dell’Accademia del Gran Maestro Giuseppe Cavallo conferma il prestigio di una realtà che continua a rappresentare un punto di riferimento per il movimento marziale italiano, distinguendosi per qualità tecnica, capacità organizzativa e costante impegno nella formazione delle nuove generazioni. Una scuola che, grazie alla competenza e alla visione del suo fondatore, continua a scrivere pagine significative nella storia delle arti marziali e dello sport calabrese.