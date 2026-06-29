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LOCRI – Tutta la bellezza delle emozioni e dell’arte nelle sue diverse declinazioni per la cerimonia di gala del Giugno Locrese 2026, 57ª edizione nel segno di “Nosside, voce contemporanea”, evento simbolo della Città di Locri.

Promossa dall’amministrazione comunale– assessorato alla Cultura, con il patrocinio della Regione Calabria, di Calabria Straordinaria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’atteso appuntamento annuale, nello scenario della Corte del Palazzo di Città, ha proposto un percorso culturale attraverso poesia, musica e performance, in uno spettacolo di alto profilo.

Questa edizione rende omaggio a Nosside, la poetessa della Magna Grecia.



A decretare la vincitrice del concorso la poetessa calabrese Angela Caccia, premiata per l’opera Di Lentissimo Azzurro, la giuria presieduta da Vincenzo Romeo e composta da Beatrice Bumbaca, Anna Maria Mittica, Maria Vittoria Valenti e Alfredo Panetta.

Ospite speciale Ilaria Della Bidia, pianista, cantante conpositrice e autrice di fama internazionale, accompagnata al pianoforte dal Maestro Attilio Di Giovanni, pianista, compositore e produttore noto a livello internazionale. A impreziosire ulteriormente la kermesse la performance artistica di Lela Perez. A condurre la serata la giornalista Maria Teresa D’Agostino.

Il progetto, nato per avvicinare gli studenti al linguaggio poetico attraverso laboratori e attività formative, è stato curato dal poeta e performer Daniel Cundari e ha coinvolto gli studenti del Polo Liceale “Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti”.

Filo conduttore dell’intera serata la figura di Nosside, in una rilettura contemporanea affidata alla campionessa mondiale di body painting Lela Perez che con la ballerina Federica Mercuri della “Naos Dance Company” di Francesca Spataro, ha trasformato il corpo umano in una scultura vivente, un’opera performativa di forte impatto. L’organizzazione artistica dell’evento è stata curata dalla project event Teresa Sainato.

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