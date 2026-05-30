di Teresa Peronace

CAULONIA – Grande attesa a Caulonia per il Concerto di Fine Anno scolastico organizzato dall’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia-Roccella, guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Lucia Pagano. L’evento, che segna ufficialmente l’avvio delle attività dell’Orchestra della Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale, si terrà mercoledì 3 giugno alle ore 18:30 presso l’Auditorium “A. Frammartino – Casa della Pace” di Caulonia Marina.

La manifestazione rappresenta un importante momento di crescita artistica e culturale per gli studenti dell’istituto, protagonisti di una serata dedicata alla musica, alla condivisione e alla valorizzazione dei giovani talenti del territorio.Sul palco si esibiranno gli alunni dei corsi musicali, guidati dai docenti dei diversi indirizzi strumentali: la prof.ssa Melissa De Sensi per la chitarra, il prof. Vincenzo Linarello per il clarinetto, il prof. Massimo Linarello per il pianoforte e il prof. Giovanni Luzza per il sassofono. Un percorso didattico che, durante l’anno scolastico, ha consentito agli studenti di sviluppare competenze musicali, spirito di squadra e sensibilità artistica.

Ad arricchire il programma sarà anche la partecipazione del Coro di voci bianche delle classi quinte della scuola primaria, simbolo della collaborazione tra i diversi ordini scolastici e dell’attenzione che l’istituto dedica alla formazione musicale fin dalla giovane età.

Nel corso della serata sono previsti inoltre gli interventi delle autorità presenti, in un clima di festa e partecipazione che coinvolgerà studenti, famiglie e comunità locale.

L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica prof.ssa Lucia Pagano con il supporto della vicepreside, maestra Mariella Mazzà, e dell’intero corpo docente, conferma il valore educativo della musica come strumento di crescita personale e sociale. Non a caso, la locandina dell’evento richiama una celebre frase del Maestro Riccardo Muti: “La musica non solo forma, ma salva”.Il concerto si preannuncia dunque come un appuntamento significativo per celebrare l’impegno, la passione e il talento degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”, offrendo alla cittadinanza un momento di cultura, aggregazione e condivisione.