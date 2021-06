CAULONIA Domani il concerto della pianista Polina Sasko

R. & P.

La cultura riparte anche all’Auditorium a Frammartino di Caulonia.

Dopo l’obbligato stop, il sipario del Kaulonia Music Festival si alzerà venerdì 4 giugno, alle ore 21, ospitando il concerto della pianista ucraina Polina Sasko.

Polina Sasko virtuoso e giovane talento della musica, si esibirà in un concerto per pianoforte dedicato alle opere di grandi musicisti da Haydn a Debussy a Tchsikovsky.

Lo spettacolo fa parte del cartellone del Kaulonia Music Festival 2020, organizzato da Ama Calabria in collaborazione con il Comune di Caulonia.

La giovane artista è nata il 9 ottobre 1993, in Ucraina, da una famiglia di musicisti.

Nel 2011, si è diplomata presso la Lyisenko Secondary Special Music School a Kyiv con Iryna Barinova e Nataliia Tolpygo.

Successivamente, ha studiato al Ukrainian National Music Academy con la professoressa Tetyana Roshehyne.

Attualmente, si sta perfezionando presso la University of Music and performing Arts a Graz, in Austria nella classe del prof. dr. Milana Cheryavska.

La Sasko ha ricevuto numerosi riconoscimenti in diverse competizioni pianistiche internazionali e conduce un’intensa attività concertistica.

Nel marzo 2017, ha debuttato brillantemente nella prestigiosa sala concerti Stefanienal a Graz, con il concerto numero 12 in La Maggiore kV 414 di Mozart, sotto la direzione del maestro Patrick Lange.

Si è esibita all’International donaufest di Ulma, Germania nel 2016 con il concerto numero 13 in Do Maggiore K415 di Mozart.

Ha registrato brani di Haydn e Beethoven.

L’evento si svolgerà nel rispetto degli adempimenti e misure anticontagio.