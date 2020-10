CAULONIA Distribuiti 51 voucher spesa alla famiglie più colpite dalla crisi

R. & P.

L’ufficio politiche sociali del Comune di Caulonia ha ultimato l’istruttoria delle domanda pervenute per la partecipazione alla misura di solidarietà e di contrasto agli effetti negativi del Covid, presentate dai nuclei familiari con residenza nel comune. È stata completata la distribuzione dei buoni spesa che potranno essere spesi per l’acquisto di beni di prima necessità che potranno essere spesi presso tutte le attività commerciali accreditate. La misura prevista dal Decreto Riparti Calabria, punta a soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari in stato di necessità e che in via prioritaria non abbiano beneficiato di sostegno pubblico o che, comunque, nel periodo di lockdown abbiano percepito aiuti o altri redditi in misura non superiore ad euro 780. In via residuale i buoni sono stati assicurati a famiglie o persone , comunque, in stato di bisogno, in base all’Isee.Le domande accolte sono state 51, per un importo di spesa complessivo di € 15.750,53. I voucher distribuiti alle tante famiglie cauloniesi, in questo particolare momento costituiscono un importante contributo per alleviare le difficoltà economiche insorte a causa della pandemia.

L’amministrazione comunale di Caulonia