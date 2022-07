CAULONIA CANTIERE DEL SUONO Campus sull’organetto con Messineo

R. & P.

A Caulonia per ascoltare, suonare e divertirsi con l’organetto.

Nell’ambito del progetto culturale Caulonia, Cantiere del Suono continua il viaggio

tra gli strumenti popolari calabresi. Il Campus dal titolo “L’organetto, tra passione

e tradizione” sarà tenuto dal Maestro Paolo Messineo, uno dei più significativi ed

apprezzati interpreti del suono tradizionale.

Nasce a Reggio nel 1985. Figlio d’arte di quarta generazione, cresce immerso nel

“sonu”. Impara ad amare l’organetto grazie al nonno Cecé Fotia ed il ballo grazie al

bisnonno, “Limitri u mosorrofanu”. La morte del nonno lo porta ad imbracciare

l’organetto, per non lasciarlo più. A otto anni comincia a suonare questo tradizionale

strumento con passione ed a dodici anni comincia ad esibirsi in pubblico, reputandolo

già capace di animare le” rote” di ballo più significative nella storia del sonu

reggino.

Oltre all’esecuzione della musica tradizionale, Paolo Messineo si dedica allo studio

divenendo attento studioso dei suonatori di tradizione, dei riti, sociali e religiosi, che

grazie alla tarantella ancora sopravvivono e conservano un’identità ben definita.

Da ormai più di vent’anni tramanda la conoscenza e l’amore per il “sonu” grazie

all’insegnamento dell’organetto.

Il Campus con Paolo Messineo non è solo imparare a suonare la tarantella o come

tenere in mano un organetto, è l’arte del tramandare la storia ed i valori che da

sempre si accompagnano al vivere la tarantella, mantenendo vivo quel senso di

comunità che è alla base della cultura del “sonu”.

Dopo gli appuntamenti con la musica popolare raccontata da Mimmo Cavallaro e

Andrea Simonetta, il suono della chitarra battente di Francesco Loccisano, il canto

popolare di Francesca Prestia ed il ballo tradizionale dei Tarantella no stop e Fabio

Chiera, ci apprestiamo ad immergerci nel suono tradizionale dell’organetto,

strumento musicale dal grande fascino, appartenente alla famiglia organologica degli

aerofoni che produce il suono tramite la compressione dell’aria generata da un

mantice, detto anche soffietto. L’organetto è uno strumento diatonico, i cui suoni

sono ordinati secondo scale formate da cinque intervalli di un tono e due di un

semitono, e a doppia intonazione, poiché a ogni tasto corrispondono due note

differenti, in relazione all’apertura e alla chiusura del mantice.

Vi aspettiamo nel borgo di Caulonia con il Campus (sabato e domenica 30/31 luglio

dalle ore 17:00 alle 20:00); a conclusione del laboratorio il maestro unitamente ai

corsisti ci allieteranno con i loro organetti, domenica ore 21:30.

Per le iscrizioni compilare il seguente form: https://forms.gle/odK7j2znnbHt8F556

allegando copia del bonifico di € 10,00 IBAN: IT94A0100003245452300071934intestato a Comune di Caulonia – servizio tesoreria. CAUSALE: Cantiere del Suono

Campus “L’organetto, tra passione e tradizione” .

In occasione del Campus sarà possibile alloggiare nelle case del “Paese Alberga”, ed

in tutte le strutture ricettive convenzionate nonché gustare i piatti della tradizione e

fruire di visite guidate.

Tutti i presupposti per decidere di farsi trasportare dalla musica e trascorrere un

piacevole week-end a Caulonia.

Per info: cauloniacantieredelsuono@gmail.com