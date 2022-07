CONSIGLIO REGIONALE Convocata la seduta per venerdì 29 alle 15

R. & P.

Il Consiglio regionale, che tornerà a riunirsi venerdì 29 alle ore 15, si occuperà dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Interrogazione a risposta immediata n. 68/12^, a firma del Consigliere regionale Neri

“In merito alla situazione società “Hermes” e potenziali sviluppi”;

2) Proposta di provvedimento amministrativo n.69/12^ di iniziativa della Giunta regionale

recante: ” PO FEAMP 2014/2020. Presa d’atto approvazione modifica del piano

Finanziario ” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

3) Proposta di provvedimento amministrativo n.71/12^ di iniziativa della Giunta regionale

recante: ” Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2007-2013. Approvazione rimodulazione scheda intervento – Misure Salvaguardia II.12 “Interventi di bonifica dei siti inquinati, messa in sicurezza e ripristino ambientale discariche e aree degradate, siti di stoccaggio ” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

4) Proposta di provvedimento amministrativo n.72/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria – Variazione del Piano finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto delle determinazioni del Comitato di Sorveglianza (CdS) a seguito di procedura di consultazione per iscritto attivata in data 17.6.2022 e conclusa in data 27.6.2022 ” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

5) Proposta di provvedimento amministrativo n.74/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2007-2013. Approvazione rimodulazione scheda intervento III.6 ‘Politiche attive del lavoro’ ” – (Relatore: Consigliere Montuoro);

6) Proposta di legge n. 53/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Laghi, Arruzzolo, Neri, Crinò, De Nisi, Graziano, Loizzo, Bevacqua, Bruni, Lo Schiavo, Tavernise, De Francesco, Alecci, Fedele, Cirillo, Raso, recante: “Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità” – (Relatore: Consigliere Laghi);

7) Proposta di legge n.58/12^ di iniziativa dei Consiglieri S. Cirillo, P. Raso recante: “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico ” – (Relatore: Consigliere Raso);

8) Proposta di legge n.67/12^ di iniziativa del Consigliere A. Lo Schiavo, recante: “Disciplina dei Marina resort ” – (Relatore: Consigliere Lo Schiavo);

9) Proposta di legge n.75/12^ di iniziativa del Consigliere G. Arruzzolo recante: “Riconoscimento del concorso Internazionale dei Madonnari “Città di Taurianova” –

(Relatore: Consigliere Arruzzolo);

10) Proposta di provvedimento amministrativo n. 73/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Modifica al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19 dicembre 2016” – (Relatore: Consigliere Raso); 11) Proposta di legge n. 88/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Arruzzolo, Neri, Loizzo, Crinò, De Nisi, Graziano, recante: “Modifica all’articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009)” (Relatore: Consigliere Caputo).