di Mario Murdolo

BIVONGI – Prima del calcio d’inizio della prima partita di campionato puntuale saluto del sindaco di Bivongi Grazia Zaffino, accompagnata dal vice sindaco Maria Antonietta Zurzolo, dalla assessore Furfaro e dai consiglieri comunali che hanno augurato ai giocatori la disputa di un buon campionato raccomandando loro di usare durante le dispute sportive principi sani di amicizia, tolleranza e di sana socializzazione. Ha continuato dicendo che <<per un paese come il nostro avere una squadra di calcio come la nostra oltre a rappresentare un momento di svago domenicale ha una funzione educativa e sociale per allontanare i nostri giovani da cattive e pericolose amicizie e da allettanti ma ingannevoli tranelli che li porterebbero sicuramente alla perdizione>>.

Nella prima partita Mister Francesco Simonnetta, al suo primo debutto con la squadra bianco celeste, ha messo in campo una compagine di tutto rispetto con la riconferma di molti giocatori dello scorso campionato, e con l’innesto del giovane portiere argentino Tomas. Si è in attesa ancora del ritorno del bravo centrocampista argentino Enzo Ciminelli e del nuovo arrivo di due giocatori che dovrebbero fare la differenza. Partenza in sordina della squadra che va in svantaggio, ma poi reagisce con grande determinazione e impegno e così riaggancia e inverte il risultato grazie a due bellissime reti realizzate su rigore dal bomber Salim. Finalmente l’arbitro con il triplice fischio finale ha sancito la fine dell’incontro tra gli applausi e il tripudio dei numerosi tifosi festanti per questa importante vittoria.