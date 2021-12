“Cambiamo Gioiosa”: Situazione strade, segnaletica e semafori a Gioiosa Jonica

R. & P.

GIOIOSA IONICA – Intense precipitazioni dei giorni scorsi hanno creato disagi nel nostro territorio. Diversi tratti stradali si presentano oggi dissestati e questo a causa della carente manutenzione che impedisce una corretta regimazione delle acque. Gli allagamenti sono stati provocati sicuramente da un tempo anomalo ma certamente a monte della situazione c’è il riflesso di una cattiva programmazione dei lavori pubblici, della manutenzione e pulizia dei tombini, di una insufficiente pulizia. Fango e detriti hanno occluso i tombini di attraversamento, rendendo ancora più complicata la situazione. Tante vie fuori dal centro sono quasi impraticabili da troppi anni e l’abbandono totale ha reso le stesse zone ormai abbandonate a se stesse (sia nella parte superiore tipo contrada garingiolo, varredi, ceravolo, via Rocco Gatto che nella zona Giardini). Ci sono criticità il cui intervento deve essere tempestivo. Stiamo andando incontro alla stagione invernale e ci auspichiamo vivamente che già dai prossimi giorni vengano messi in atto interventi risolutivi per poter vivere con maggiore tranquillità’ anche situazioni meteorologiche particolari.



Ma non è l’unico problema. Con due interpellanze la minoranza si fa nuovamente portavoce di un disagio molto grave quale quello della Segnaletica stradale che è totalmente trascurata in termini di manutenzione, dislocazione, utilità e qualità mettendo in pericolo i cittadini per la mancata o confusionaria percezione del pericolo, aumentando di fatto il rischio di incidenti.



E’ stato, anche, segnalato nei giorni scorsi, la mancata sostituzione del semaforo incrocio via Lazio-viale delle Rimembranze e il non funzionamento degli altri due posti all’incrocio sud del viale stesso. Da ieri sera sembra che qualcosa è stata fatta, forse si riavranno i semafori funzionanti dopo mesi di disagi.



Ricordiamo che è dovere dell’ente mantenere la segnaletica efficiente, sostituirla, reintegrarla, e rimuoverla anche quando è solo parzialmente inefficiente o non più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata Una corretta amministrazione non può rimanere cieca e indifferente innanzi a tali gravi problematiche, auspichiamo un pronto intervento e una celere risoluzione di tutte le problematiche segnalate.