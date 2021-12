Emergenza Covid-19, la Diocesi dirama le direttive per le celebrazioni del Santo Natale

R & P

Con l’approssimarsi del Santo Natale e in considerazione dell’aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella Regione Calabria, che dallo scorso 13 dicembre è stata inserita in zona gialla, desideriamo offrirVi alcune indicazioni per l’organizzazione delle celebrazioni liturgiche e delle altre manifestazioni per questo periodo. Tale esigenza nasce, inoltre, dalla nota della Prefettura di Reggio Calabria, che invita alla massima prudenza nell’organizzazione di eventi di qualsiasi natura, che potrebbero determinare assembramenti e, quindi, la diffusione del virus.

Per le ragioni sopra esposte, in continuità con quanto stabilito e fatto lo scorso anno e in

comunione con il Santo Padre, riteniamo utile suggerirVi di iniziare la Celebrazione Eucaristica della Santa Notte di Natale non oltre le ore 19.30.

Inoltre, Vi esortiamo a limitare, quanto più possibile, manifestazioni di qualunque genere,

diverse dalle celebrazioni liturgiche, capaci di richiamare un’ampia partecipazione.

Vi ricordiamo, poi, che per le celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera non è necessario l’uso del Green pass, ma è indispensabile, comunque, il più scrupoloso rispetto del Protocollo d’Intesa del 07 maggio 2020. Non è consentito introdurre l’utilizzo del green pass per aumentare la capienza e per derogare alle distanze previste dal Protocollo Stato/CEI.

Il Green pass, invece, è sempre obbligatorio per la partecipazione a qualsiasi manifestazione, diversa dalle celebrazioni. Il Green pass rafforzato è richiesto per gli spettacoli aperti al pubblico (concerti, recite, presepi viventi, musical, ecc…). Si rammenta, infine, che il Green pass rafforzato si ottiene con vaccinazione (almeno due dosi) da non oltre 9 mesi o guarigione da non oltre 6 mesi.

L’Ufficio Amministrativo Diocesa