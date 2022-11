CALABRESE La soddisfazione degli iscritti al circolo di Fratelli d’Italia di Siderno

Redazione – «Esprimiamo con la presente tutta la nostra soddisfazione per la recente nomina di Giovanni Calabrese ad assessore della nostra Regione con le deleghe al Lavoro, Formazione professionale e Politiche attive del Lavoro». Lo scrive in una nota stampa diffusa oggi pomeriggio i rappresentanti del circolo di Fratelli d’Italia di Siderno.

«Calabrese, oltre che amico, – si legge ancora – è persona di grandi capacità e saprà ben meritare la nomina ricevuta. Lo ha dimostrato a Locri in due legislature, conferendo alla città un passo nuovo che l’ha portata ad una concreta rinascita».

La nuova dimensione territoriale nella quale andrà ad operare, scrivono i rappresentanti di Fdi, darà allo stesso la possibilità di esprimere ancor di più le sue doti di buon amministratore e soprattutto, rappresenta una sorta di “nuova tutela” per la Locride da troppo tempo priva di importanti figure di rappresentanza istituzionale. «Con la speranza infine- sottolineano gli amici di partito del neo assessore regionale – che anche detta nomina rappresenti un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo del territorio locrideo e della Calabria tutta».