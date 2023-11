R&P

BOVALINO- Ha avuto luogo, lo scorso 26 novembre, all’interno della sala convegni del Centro immigrati di Bovalino, a partire dalle ore 17.00, la presentazione del quinto volume di liriche della poetessa Daniela Ferraro.

Ad accogliere il pubblico, la dott.ssa Sandra Polimeno (Presidente dell’associazione 5D), il dott. Bruno Federico (assessore comunale alle Pari Opportunità) e il dott. Vincenzo Schirripa ( Presidente U.N.L.A. di Bovalino). Hanno relazionato con l’autrice la docente Beatrice Bumbaca e lo scrittore Stefano De Angelis. Presente alla serata anche il sindaco di Bovalino, dott. Vincenzo Maesano, che ha rivolto il suo saluto agli intervenuti.

La presentazione del libro “Era solo Amore” (Pace ed.) che, come nelle parole del critico letterario Luciano Domenighini che ne ha curato l’introduzione “celebra l’Amore senza reticenze ed inibizioni, svelandone tutti gli aspetti, da quelli più esaltanti a quelli più dolorosi” edificando così “una cattedrale al sentimento umano più ineluttabile, terribile e meraviglioso” (questo Amore quindi che deve vivere ed affermarsi senza deformazioni o ambiguità che possono condurre alla tragedia), ha trovato una chiara collocazione specie all’interno della parte introduttiva della serata dedicata alla violenza contro le donne e decisa espressione nella soddisfatta comunicazione, da parte della dott.ssa Polimeno, dell’apertura in Bovalino ( a partire dal 15 gennaio 2024), nella sede dell’Associazione 5D, presso il centro immigrati di via degli Oleandri, di uno sportello di ascolto e “counseling” al quale accedere telefonando al numero 3299689976 tutti i lunedì e mercoledì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12.00. Lo psicologo (del quale si è richiesto l’intervento) sarà in grado di ASCOLTARE, RECEPIRE, PROMUOVERE e SOSTENERE coloro che richiederanno il suo appoggio. In tal modo tutte le persone che stanno vivendo un momentaneo disagio psicologico o di relazione potranno trovare una prima risposta ai propri interrogativi e una prima forma di aiuto.

Ancora una volta quindi cultura ed intervento sociale si completano tra di loro come validi strumenti di ausilio e servizio a cui guardare come faro luminoso all’interno di una società sempre più disorientata anche perchè depauperata di validi contenuti e strumenti per affrontare i problemi sempre più pressanti del mondo d’oggi.