Dopo l’esaltante esperienza milanese a “Fa’ la Cosa Giusta”, l’Associazione Borghi Autentici d’Italia scalda i motori in vista di un altro grande appuntamento di rilevanza nazionale.

Dal 26 al 28 Maggio la grande rete di piccoli Comuni italiani sarà a Paestum (SA) al DMED – Salone della Dieta Mediterranea, l’evento che punta a promuovere in chiave innovativa ed inclusiva i valori del buon cibo e dello stile mediterraneo di tutto il bacino italiano che affaccia sul Mare Nostrum e non solo.

Il DMED è l’evento che offre la visione omnicomprensiva degli aspetti preminenti di uno stile di vita esemplare divenuto patrimonio UNESCO.

Il progetto è proposto e organizzato dal Consorzio Edamus e vede il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Campania e della Regione Basilicata, della Provincia di Salerno, di Confidustria, di Italia Ortofrutta Unione Nazionale, del Museo vivente della Dieta Mediterranea, oltre che la partnership con Legambiente e diverse Fondazioni nazionali, la presenza istituzionale ed espositiva del Parco archeologico di Paestum e Velia e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Borghi Autentici d’Italia sarà protagonista in questo grande contesto con una folta rappresentanza composta da 10 Comuni rappresentativi di 10 regioni italiane, che animeranno la tre giorni al Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio, al borgo Cafasso di Capaccio – Paestum, con i loro espositori e con le eccellenze gastronomiche dei rispettivi territori.

Prodotti unici che andranno a comporre un unico grande paniere “Made in BAI”, e che saranno presentati al pubblico del DMED dalla viva voce dei produttori, co-protagonisti dello stand dedicato ai Borghi Autentici d’Italia.

Parteciperanno, infatti, dall’Abruzzo, i Borghi Autentici di Sante Marie con il suo tartufo e di San Vincenzo e dalla Valle Roveto con il pregiato Olio Monicella Presidio Slow Food; dalla Calabria, i Borghi Autentici di Bovalino, con il particolarissimo Enomiele e gli ottimi salumi calabresi, di San Lorenzo Bellizzi, con il formaggio ovi-caprino e le speciali mele e i suoi derivati, e

di Roseto Capo Spulico, con il rinomato Paniere De.Co. e la sua Ciliegia; dalla Campania, i padroni di casa di Tramonti e della Costiera Amalfitana ci proporranno gli ottimi liquori campani, del buon vino Doc e confetture bio a km0; dalle Marche, il Borgo Autentico di Magliano di Tenna ci proporrà una gustosissima selezione di salumi, mentre dalla Puglia il Borgo Autentico di Minervino di Lecce ci farà degustare degli ottimi vini DOC e IGT salentini e ci delizierà con la dolcezza del suo miele; dalla Sardegna, infine, sbarcherà in terra campana l’Olio Evo del Borgo Autentico di Siddi.

Non mancheranno, inoltre, i momenti di animazione e di convivialità targati BAI, con il “Cooking From EU” dedicato a “La biodiversità dei Monti Lattari tra sperimentazione e riscoperta del paniere enogastronomico di Tramonti” con la partecipazione del gruppo: A “paranza do tramuntan”, e la Giornata di festa in un borgo sardo, con la preparazione dei Culurgiones, tipica pasta fresca sarda e accompagnamento con canti e danze tradizionali.

“Partecipando attivamente con i nostri Borghi Autentici e i nostri produttori di eccellenze territoriali a DMED 2023 – ha affermato la presidente Nazionale Rosanna Mazzia – abbiamo ritenuto di andare oltre il semplice patrocinio alla manifestazione, contribuendo ad animare la tre giorni di Paestum. Pensiamo infatti che il patrimonio enogastronomico che è custodito in questa parte del Paese sia un patrimonio per tutta l’Italia. Valorizzarli significa rafforzare produzione, trasformazione e commercializzazione e quindi creare quella economia che serve ad ancorare le Comunità ai territori di cui sono espressione”.

IL COMMENTO DEL SINDACO DI BOVALINO SULLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE

“IL NOSTRO PAESE RAPPRESENTERA’ LA REGIONE CALABRIA UNITAMENTE AD ALTRI BORGHI CALABRESI ED E’ CERTAMENTE UN PRIMO IMPORTANTE APPUNTAMENTO CHE, EVIDENZIA IL VALORE DI ESSERE INSERITI IN UNA RETE DI COMUNI. RINGRAZIAMO LE DUE AZIENDE AGRICOLE BOVALINESI CHE HANNO ACCETTATO L’INVITO OSSIA L’AZIENDA AGRICOLA GIANNALLENA DI SILVANA ZAPPAVIGNA E SALUMIFICIO CALABRESE DOMENICO MUSCATELLO. SIAMO CERTI CHE QUESTA ULTERIORE OPPORTUNITA’ DI FAR CONOSCERE I NOSTRI PRODOTTI, CONSENTIRA’ ALLA COMUNITA’ BOVALINESE DI CRESCERE”.