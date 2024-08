di Mario Murdolo

Il talento bivongese rimarrà ancora a Cagliari con la maglia primavera ma il suo futuro sarà in Lombardia con direzione Como. È stato lo stesso ufficio stampa del Cagliari ad annunciare la cessione a titolo definitivo ai Lariani del fantasista, classe 2006 Jacopo Simonetta, che però rimarrà in prestito all’U19 cagliaritana.

Per Simonetta in attesa dell’approdo in maglia blu reale nella prossima stagione ci sarà l’opportunità di essere ulteriormente valorizzato con il Cagliari primavera.

L’ex del settore giovanile è uno dei giocatori al centro del progetto tecnico dell’U19 di Fabio Pisacane e ha ereditato da pochi giorni la maglia n°10 lasciata vacante dall’ex capitano Michele Carboni, passato nelle scorse settimane alla Ternana. Arrivato a Cagliari lo scorso febbraio Simonetta ha totalizzato 11 presenze e due assist. Per lui anche 5 presenze e un goal con l’U18 sotto la gestione di Claudio Bellucci, Jacopo, ora attenzionato per la sua bravura ed estro calcistico è nel mirino di molti club calcistici della massima serie.

Nonostante la sua giovane età ha a suo favore un grande patrimonio di successi. Infatti ai primi esordi quando giocava nella Spal per i suoi meriti e visibile estrosità e bravura fu più volte convocato nelle nazionali giovanili. E in estate, come se non bastasse, partecipando ad un torneo di calcio giovanile in America fu proprio lui con le sue tre meravigliose reti a contribuire alla vittoria del torneo americano. Certamente una carriera così meravigliosa e invidiabile fa ben sperare che da qui a poco il nostro amico e campione raggiungerà l’obiettivo massimo di giocare finalmente nella massima serie, la serie A in prima squadra. In bocca al lupo Jacopo.