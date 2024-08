di Mario Murdolo

BIVONGI – Continua costellata di successi, soddisfazioni e ottime opportunità la splendida e invidiabile carriera del giovane talento bivongese Jacopo Simonetta. È recente la bella notizia che il n. 10 del Cagliari è stato attenzionato dal Como, squadra intenzionata a rafforzarsi ricercando giovani talenti.

Jacopo ha dimostrato negli anni, nonostante la sua giovanissima età ha solo 17 anni, di essere uno dei più promettenti calciatori, facendo prima le ossa nella Spal e da quasi un anno con i rossoblu del Cagliari. L’offerta presentata dal Como è di circa un milione di euro, una cifra ragguardevole e importante per un ragazzo classe 2006. Jacopo Simonetta è considerato da tutti gli osservatori del settore calcistico uno dei più promettenti giovani calciatori italiani della sua generazione. Il fantasista si è messo in luce nella squdra primavera cagliaritana e le sue ottime e indiscusse doti tecniche e la sua precisa visione del gioco hanno attirato su di lui l’attenzione di numerosi club.

Jacopo ha dimostrato di essere in possesso di un particolare talento innato per il dribbling, la precisione dei passaggi e assist e un notevole e singolare e importante fiuto del goal. Importante e decisiva è stata la sua partecipazione, a fine campionato, ad un torneo giovanile americano dove ha evidenziato e dimostrato il suo estro e la sua bravura realizzando ben tre reti. Noi di lentelocale facciamo un imbocca al lupo per la nuova stagione calcistica.