di Redazione

DIAMANTE – Diamante è “Bandiera Blu” per il terzo anno consecutivo.

Questa mattina, nel corso della conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2023, tenutasi a Roma nella sede del CNR, la Foundation for Environmental Education (FEE), ha confermato Diamante tra le spiagge italiane che si distinguono per l’eccellenza ambientale e la cura dell’arredo urbano e marino.

“Viene ancora una volta premiato il lavoro dell’Amministrazione comunale – dice a caldo il sindaco, Ernesto Magorno – e l’attenzione avuta, in sinergia con gli operatori turistici e balneari – per un turismo in cui la qualità dei servizi si accompagni sempre alla cura e al rispetto dell’ambiente e dell’inclusività. L’aver consolidato per il terzo anno questo successo, rappresenta il biglietto da visita più bello e il miglior modo per invitare i turisti a raggiungere questa estate Diamante e il suo meraviglioso mare. Un mare – possiamo dirlo con orgoglio – sempre da Bandiera Blu”.

“Diamante, famosa per la sue spiagge e l’acqua cristallina, ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche richieste per ottenere la certificazione: dalla pulizia degli arenili, alla qualità delle acque di balneazione, fino alla presenza di servizi per le persone con disabilità – ha dichiarato, dando risalto alle parole del sindaco Magorno, il consigliere comunale con delega all’Ambiente, Antonio Cauteruccio, a Roma, per ricevere il prestigioso riconoscimento in rappresentanza della città e dell’Amministrazione comunale -. Vengono ancora una volta premiate le politiche sostenibili per la gestione dei rifiuti, i nostri cicli di educazione ambientale nelle scuole, le giornate ecologiche, l’incessante attività di manutenzione del verde pubblico, delle reti idriche e delle reti fognarie, la lotta agli scarichi abusivi e la sensibilità con cui si cura l’impatto ambientale delle attività turistiche. L’immagine della nostra città si nutre dell’ennesimo prestigioso riconoscimento che dà struttura, consapevolezza e competitività all’immensa bellezza che ci circonda”.