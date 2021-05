AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE Il management ha incontrato comitati e associazioni

R. & P.

Questa mattina presso la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di via Diana il portavoce di “Comunità Competente” Rubens Curia insieme a Domenica Clemensi di “Donne Insieme”, Paola Infortuna dell’Associazione ” Dall’ostetrica”, Antonella Occhiuto ” UDI” Reggio cal., Franco Martino, Anna Romeo e Giuseppe Ieraci del “Comitato per la Casa della Salute di Siderno” hanno avuto un proficuo incontro di oltre 2 ore con Domenico Minniti Direttore Sanitario Aziendale, Domenico Carbone Direttore del Distretto di Reggio e Roberto Mittica responsabile dell’Ufficio tecnico.

La delegazione delle Associazioni , avendo sottolineato il valore strategico dei Consultori Familiari come servizi sociosanitari di base che dovevano garantire una risposta multidisciplinare per la paternità e maternità responsabile, la prevenzione dei tumori femminili, l’educazione socioaffettiva tra i teenagers, la piena attuazione della legge 194/78 e altro, purtroppo hanno constatato che nella nostra ASP, tranne qualche eccezione, i consultori si sono trasformati, nel tempo, in gusci vuoti per carenza di personale e di apparecchiature sanitarie; inoltre sono state sottolineate le difficoltà del Consultorio h 12 di Melito P.S. a causa degli spazi ristretti dovuti alle misure anticovid assunte presso l’ospedale di Melito.

Pertanto è stato chiesto al management aziendale, nell’immediato, l’attivazione delle oltre 1.4000 ore di specialistica ambulatoriale la cui autorizzazione è stata richiesta alcuni mesi fa al Commissario al Piano di rientro nelle figure dei ginecologi, degli psicologi e dei neuropsichiatri infantili e l’elaborazione di un ” Piano del fabbisogno del personale” che valorizzi la sanità di prossimità troppo a lungo trascurata, infine è stato chiesto di istituire un Consultorio h 12 per ogni Distretto, mantenendo gli altri h 6 e l’istituzione della Consulta dei Consultori come è stato fatto presso l’ASP di Cosenza.

Inoltre è stata chiesta particolare attenzione alle Case della Salute di Siderno e Scilla per superare i gravi ritardi di oltre 9 anni che le Associazioni denunciano con forza, come puntualmente fa ogni domenica il ” Comitato di Siderno”. Il Direttore Minniti ha fatto presente che l’attuale management, appena insediatosi, ha attivato tutti i concorsi fermi: pediatri, ortopedici, fisioterapisti e altri, che sarà richiesto alla Regione lo sblocco delle ore di specialistica ambulatoriale e sarà valutata la questione del Consultorio di Melito affinchè possa operare compiutamente.

Per quanto attiene alle Case della salute ed ai 18 milioni di euro finalizzati per il loro restyling , l’architetto Mittica ha ricordato che il Commissario Scaffidi , appena insediatosi, ha sbloccato la Convenzione con Invitalia, ciò ha consentito che entro fine maggio andranno a bando le gare per la scelta della ditta che dovrà elaborare i progetti esecutivi, le Associazioni hanno chiesto di aprire un tavolo per definire i contenuti assistenziali delle Case della Salute per dare immediate risposte ai bisogni di salute della popolazione che in questi anni si è sentita abbandonata.

Le Associazioni hanno constatato un atteggiamento di confronto e collaborazione da parte del management aziendale e, pertanto, hanno chiesto che ci siano ulteriori incontri tematici di approfondimento.