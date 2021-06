R. & P.

Traffico temporaneamente bloccato in direzione sud sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un incidente avvenuto al km 339,400 all’altezza di Francavilla Angitola (Vibo Valentia).

Il sinistro ha coinvolto un veicolo e un operaio addetto alla manutenzione successivamente deceduto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.