LOCRI – Con nota dell’Ufficio servizio idrico integrato del Comune di Locri, in merito alle “Attività di contrasto alla morosità”, in ottemperanza alla normativa vigente, si invita gli utenti del servizio idrico non in regola con i pagamenti delle fatture, a regolarizzare spontaneamente la propria posizione debitoria, al fine di evitare aggravio di interessi e spese.

Inoltre, in collaborazione con la Società Novito Acque Srl, il Comune sta programmando, quale forma di autotutela, interventi per la riduzione dei flussi idrici, con l’installazione di apposite valvole idrauliche, in applicazione della deliberazione ARERA n. 311/19, per le utenze con grado di morosità elevato.

Le attività di recupero dei crediti verranno programmate a partire dal 1° agosto 2023.

Chi intende regolarizzare la propria posizione potrà farlo entro il 31 luglio 2023, versando il dovuto, utilizzando gli appositi bollettini, oppure per maggiore informazioni su appuntamento, utilizzando una delle seguenti modalità: inviando una e-mail all’indirizzo idrico.locri@novitoacque.it oppure presso l’Ufficio Tributi Comunale.

La mancata regolarizzazione, precluderà la possibilità di evitare gli aggravi di spese connessi alla riscossione coattiva.

“Abbiamo avviato con Ufficio tributi, grazie anche al lavoro della responsabile dottoressa Lauretana Scarfó, un percorso di verifica e quantificazione della massa creditoria dell’Ente. Abbiamo deciso questa agevolazione- dichiara l’assessore ai Tributi, Bruno Iorfida – al fine di andare incontro alla popolazione, prima dell’invio delle cartelle, grazie ad un percorso collaborativo di adesione spontanea per il pagamento di eventuale insoluto. Auspico, come sempre detto, la collaborazione di tutti per mantenere efficienti i servizi resi dall’ente -conclude Iorfida – “.