LOCRI – “Siamo lieti di inaugurare la stagione 2023 del Teatro all’aperto a Moschetta Locri , con il saggio di fine anno accademico che si terrà il 1° luglio alle ore 21 e vedrà ritornare in scena gli allievi di tutta la scuola dopo un anno di estrema dedizione, impegno e passione nei confronti della danza”.

E’ quanto si legge in una nota congiunta dell’assessorato alla Cultura e all’Ambiente del Comune di Locri.

Lo spettacolo di danza dal titolo “Ai confini della realtà” presentato dall’A.S.D Scuola di danza e fitness di Giusy Zappavigna, in programma per la fine dell’a.a 2022/2023, verterà su temi e sfide ambientali, cercando di diffondere, in particolare tra le nuove generazioni, la consapevolezza delle nostre azioni sull’ambiente e l’adozione di stili di vita più sostenibili affinché si possa minimizzare l’impatto negativo ambientale.

“La divulgazione coinvolge essenzialmente la generazione Z, figli della generazione X, in quanto gli allievi del saggio, saranno bambini di età compresa tra i 3 ed i 20 anni, frutto del nostro presente e barlume di speranza per il futuro” – afferma Giusy Zappavigna, maestra di ballo.

“Lo spettacolo – si legge nella nota – che aprirà le porte all’estate della città di Locri guidata dal sindaco Giuseppe Fontana, porrà alcuni punti di riflessione: La natura è magnificenza, bellezza, bene silenzioso e perfetto, ma ha la sua logica, le sue leggi ed ogni effetto è la conseguenza di ogni nostra azione. La contaminazione del nostro Bene attraverso rifiuti, una scintilla che trascurata fa ardere un fuoco possente e lo scioglimento dei ghiacciai saranno quegli eventi, quelle nuvole che copriranno il sole? O saranno solo delle nuvole passeggere che, in realtà, nascondono un cielo azzurro? Attraverso queste tematiche, seppur forti, la speranza avrà il sopravvento e non verrà mai deturpata, perché cambiare è possibile, per tutti e sempre”.

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Alfredo Cappuccio, complimentandosi per la scelta della tematica che richiamerà la cittadinanza ad un evento che si preannuncia seguitissimo, ha rimarcato l’importanza della sostenibilità ambientale e l’educazione civica tra ragazzi.

“Quest’anno – ha affermato, inoltre, l’assessore alla Cultura ed Eventi, Domenica Bumbaca – ogni evento presentato nel programma estivo, avrà un tema su cui riflettere. Già con il progetto Città del Mare abbiamo avuto modo di illustrare un progetto rivoluzionario che mette al centro il paesaggio, gli spazi e la riqualificazione di spazi. Lavoreremo con le scuole su progetti ed aprire la stagione al teatro di Moschetta con uno spettacolo dedicato all’eco sostenibilità, significa vivere i luoghi di cultura ammirando ciò che ci circonda”.