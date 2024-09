R. & P.

SIDERNO – Appena un anno fa, alla vigilia del campionato scorso, nell’augurare a tutti gli sportivi e i tifosi sidernesi, una stagione densa di soddisfazioni, mi ero soffermato sull’importanza di una singolare vittoria cui questa società teneva in modo particolare sia in campo che fuori: quella di dimostrare maturità, rispetto degli avversari, rispetto delle Istituzioni sportive e dei Tutori dell’ordine, fair play e solidarietà.Siamo andati oltre. Abbiamo vinto il campionato e la super coppa provinciale.In soli due anni siamo riusciti ad arrivare in prima categoria, partendo dalla base.Domenica finalmente si riparte!

L’ASD Città di Siderno, ancora una volta, se pur da matricola, sarà all’altezza della sua tradizione dimostrando il suo innato amore verso i colori biancazzurri e la sua grande passione. Ci confronteremo, come noto, con realtà importanti: dimostriamo come sempre che l’unico nostro obbiettivo è quello di spingere con tutte le forze i “nostri” ragazzi alla vittoria in ogni partita, ma sempre rispettoso dei valori dello sport, pur nella competizione.Faccio un in bocca al lupo allo staff tecnico, ai giocatori e agli amici dirigenti che con spirito di sacrificio si impegnano quotidianamente alla causa della squadra.

Ringrazio gli sponsor ed i supporters per la loro vicinanza.Rinnovo pertanto a tutti i tifosi biancazzurri, a tutti gli sportivi di Siderno un augurio di buon campionato con l’auspicio di realizzare i nostri sogni e allo stesso tempo di dimostrare, anche su questo palcoscenico della prima categoria, quella maturità e quel buon senso di cui il calcio, oggi più che mai, ha imprescindibile bisogno. Saremo all’altezza ancora una volta! Apriamo la nostra stagione con una trasferta importante, quella di Bova marina.Che sia una festa cui partecipare in massa, spero con le famiglie al seguito e con tanti bambini, quei bambini che si sono così tanto entusiasticamente avvicinati alle partite della Città di Siderno già dallo scorso anno. Il calore dei tifosi e la presenza dei bambini festanti potrà essere la cornice ideale di un evento tanto atteso.Buon campionato a tutti e…forza Siderno!.