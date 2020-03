ARDORE Al via il Grande Fratello della Locride

R. & P.

Parte da Ardore una simpatica iniziativa per far compagnia a tutti coloro che sono obbligati a stare all’interno delle proprie abitazioni a causa del Corona Virus.Il progetto ideato da Marco Pulitanò, consigliere comunale alle politiche giovanili di Ardore, con la grafica affidata al giovane dj Ardorese Christian Albanese, con il contributo di un gruppo di amici che hanno deciso di mettersi in gioco, ha già i suoi primi concorrenti:EMILIANO ZOCCALI, LE SORELLE DAYANA E GRETA SOFIA VITALE, DILETTA ORIGLIA, CARLO SCORDO, MARIKA VENTIMIGLIA, MARCO CAVALERI, ANTONIO PIPICELLA, OSVALDO SERRA, FRANCESCO BARBARO, GIUSEPPE FUDA, MIRIANA AIELLO E LUDOVIDA REALE, queste ultime che hanno dato vita alla prima nomination votata da centinaia di persone.Il profilo social “GRANDE FRATELLO LOCRIDE” creato domenica su Instagram il 15 marzo alle ore 21:00 dopo poche ore conta già più di 2000 follower, sono già state create addirittura 2 FANPAGE #lebimbedidayav#peppefudafanpagea sostegno dei nostri concorrenti ed è seguito da centinaia di utenti!all’interno del profilo si possono trovare PRESENTAZIONI, PROVE FISICHE, SORPRESE DA PARTE DEI PARENTI, NOMINATION e CONFESSIONALI, che i concorrenti registrano giornalmente,sarà poi il pubblico da casa, così come nel GRANDE FRATELLO originale, a decidere chi eliminare di volta in vota, votando comodamente sul divano tramite dei sondaggi.La prima prova dei ragazzi in casa, è stata quello di registrare un video con tema “CORONA VIRUS” per contribuire, giocando, a sensibilizzare i visitatori. Se volete saperne di più e gustarvi anche voi questo evento basta seguire la pagina INSTAGRAM “GRANDE FRATELLO LOCRIDE”. I primi sponsor ufficiali di questi evento che promette grandi sorprese sono il “TOP” di Siderno ed il “Frantoio Perre” di Ardore.La creatività della nostra Locride positiva emerge nei momenti più difficili e ci dimostra come ci si può divertire in modo sano e rispettando le regole che l’emergenza attuale ci impone.Un grande plauso a Marco che ha ideato questa iniziativa ed a tutti i concorrenti.Gianfranco Sorbara