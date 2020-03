ARTI MARZIALI Il maestro Cavallo lancia l’idea del torneo virtuale

R. & P.

Gran bella idea quella dell’Accademia Arti Marziali, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo, di avviare un torneo virtuale di arti marziali che vede, quali protagonisti, atleti, appartenenti alla stessa, dei vari dojo (palestre) di Siderno, Caulonia e Polistena. In tempi di coronavirus, l’Accademia, fin dai primi momenti, per contribuire a far superare il trauma, ai fanciulli e anche agli atleti più adulti, dell’essere costretti a rimanere a casa, ha avviato il torneo che consente, registrando un video, a casa, di partecipare alla gara. Eseguire una forma o una sequenza tecnica e avere la possibilità di essere valutati da una qualificata giuria, ha conferito e sta conferendo ai partecipanti, tanta fiducia e gioia. La giuria è composta da maestri internazionali, come il professore Giuseppe Cavallo e dagli insegnanti tecnici dell’Accademia ovvero dai maestri Nicola Geranio e Maria Spanò, dagli istruttori Silvano Mario Tavernese, Rocco Garelli e Mery Minniti. Momenti stimolanti e importanti, dunque, quelli promossi dalla rinomata Accademia, pluricampione nazionale e internazionale, per mantenere l’allenamento e per rendere l’attuale situazione, quasi normale. Fino ad ora, i partecipanti, il cui numero cresce ogni giorno di più, sono stati: Pronesti’ Gabriele, Platì Tommaso, Carnuccio Domenico, Fazzolari Letizia Santostefano Antonio, Commisso Giuseppe. Ienco Chiara, Cannata’ Antonio, Cavallaro Giuseppe, Platì Jacopo, Violi Francesco, Tropiano Pietro, Sassano Antonio, Cannata’ Giuseppe, Casile Pietro, Lerose Francesco. Lerose Elisabeth, Treccosti Cristian, Arfe’ Luigi, Morabito Francesco, Guarneri Roberto, Tassone Federica, Mammone Antonio, Scarfo’ Carlo, Dichiera Antonio Leon, Iamundo Antonio, Markin Artur, Petrolo Zoe, Fazzolari Antonio, Tutino Cosimo, Multari Nicola, Politi Marco, Graziano Gabriele, Giuseppe Riitano, Demasi Bruno, Domenico Nobile, Demasi Damiano , Domenico Antonio Albanese, Vittorio Saraco, Rosario Sarac, Ieraci Alessia, Giuseppina Strati, Kevin Meduri, Calipari Alessandra, Bartolo Caterina, Lorenzo Varacalli, Alex Martelli, Martelli Daria, Federico Vallelonga, Francesco Sorgiovanni, Brizzi Vincenzo, Vincenzo Femia.