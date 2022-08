ANPI Stasera a Siderno l’incontro col Partigiano “Falco” Calzati

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Le sezioni Anpi di Siderno, Locri, Riace e Ardore incontrano il partigiano Pietro “Falco” Calzati. L’iniziativa avrà luogo questa sera, lunedì 8 agosto, alle 21,30 alla villa comunale di Siderno e, come si legge in una nota diffusa agli organi di stampa “ha l’ambizione di sensibilizzare la cittadinanza tutta e in particolare i giovani, sull’importanza della resistenza e sulla battaglia per i diritti fondamentali dell’umanità e si inserisce in un piano di iniziative che saranno realizzate nei prossimi mesi anche in collaborazione con le scuole del territorio. La scelta maturata dal direttivo dell’Anpi – prosegue la nota – si pone l’ambizioso obiettivo di accendere l’attenzione dei partecipanti e della comunità verso una delle pagine più importanti della storia della repubblica italiana, ovvero la resistenza mediante il dialogo con chi quella fase l’ha vissuta appieno”.

Non manca un cenno al protagonista della serata, ovvero Pietro Calzati, classe 1924, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) ma con radici di Ardore, e diventato partigiano appena diciottenne. Insieme a lui dialogherà il professore Carlo Spartaco Capogreco, santilariese, storico e saggista, che si è occupato per anni dell’internamento civile fascista in Italia e nei Balcani ottenendo importanti riconoscimenti anche a livello internazionale. Modererà l’incontro Federica Roccisano.