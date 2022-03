AMATORI Colpaccio Real Bianco. La classifica si accorcia in testa

CAMPIONATO AMATORI

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA DODICESIMA GIORNATA DI ANDATA

DODICESIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI BENESTARE – AMATORI FRIENDS BOVALINO 1-4

AMATORI MAMMOLA – AZZURRA AMATORI 0-5

AMATORI REAL BIANCO – AMATORI STIGNANO 3-2

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – AMATORI AFRICO 5-1

MONASTERACE AMATORI – AMATORI LOCRI 3-4

VAVALACI SIDERNO – INTER CLUB LOCRI 3-1

ZALEUCO LOCRI – AMATORI GROTTERIA 0-2

CLASSIFICA DOPO LA DODICESIMA GIORNATA:

AMATORI STIGNANO punti 28

AMATORI LOCRI e VAVALACI SIDERNO punti 27

AMATORI GROTTERIA e AZZURRA punti 20

REAL BIANCO punti 19

ZALEUCO LOCRI punti 18

MONASTERACE AMATORI punti 17

LA MARIANNA CINQUEFRONDI punti 16

AMATORI MAMMOLA Punti 10

AMATORI BENESTARE e AMATORI FRIENDS BOVALINO punti 8

INTER CLUB LOCRI e AMATORI AFRICO punti 6

N.B.: AMATORI LOCRI, AMATORI GROTTERIA, AMATORI AFRICO, AMATORI BOVALINO UNA PARTITA IN MENO.

Continuano i colpi di scena nel campionato Amatori più bello e più “ambito” dalle squadre di tutta la Calabria. La capolista Stignano, infatti, cade in casa del Real Bianco e ora ha appena un punto di vantaggio sulle seconde Amatori Locri e Vavalaci Siderno. Le reti bianchesi di Anello, Basno e Moio accorciano ulteriormente la classifica, alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima tra Amatori Stignano e Vavalaci Siderno. Questi ultimi regolano l’Inter Club con un 3-1 griffato Lucà, Fimognari e Albanese F. (Alia in goal per gli ospiti), mentre gli Amatori Locri, che domenica prossima potrebbero sfruttare il turno favorevole e lo scontro diretto di Stignano, espugnano il campo del Monasterace con un goal di scarto. In rete Panetta (doppietta), Ciccia e Rossi. Il “Barone Macrì” è terra di conquista per il Grotteria (nella foto) che vince contro lo Zaleuco con le reti di Martello e Panetta. Manite per La Marianna Cinquefrondi, che batte l’Africo con doppiette di Ferraro e Mileto e goal di Gallo, e per l’Azzurra che batte il Mammola con doppietta di Galluzzo e goal di Agostino, Bruzzaniti e Rinarello. Agli Amatori Friends Bovalino va il derby del Bonamico contro il Benestare. A segno Sergi, Germano, Sanci e Pedrini; Filippone per il Benestare.

Il prossimo week end, dunque, segnerà il giro di boa di un campionato che si concluderà nel mese di giugno, in condizioni climatiche sicuramente migliori di quelle attuali.

PROSSIMO TURNO (12-13 MARZO):

AMATORI AFRICO – MONASTERACE AMATORI

AMATORI FRIENDS BOVALINO – AMATORI MAMMOLA

AMATORI GROTTERIA – AMATORI REAL BIANCO

AMATORI LOCRI – AMATORIALE BENESTARE

AMATORI STIGNANO – VAVALACI SIDERNO

AZZURRA AMATORI – ZALEUCO LOCRI

INTER CLUB LOCRI – LA MARIANNA CINQUEFRONDI