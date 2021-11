R. & P.

AFRICO – Prima seduta del consiglio comunale di Africo eletto nella consultazione elettorale dello scorso 7 di novembre, dopo 24 mesi di gestione straordinaria commissariale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale è intervenuto anche il vicesindaco della Città metropolitana, Carmelo Versace.

Viene così sancito il ritorno della cittadina ionica alla piena agibilità democratica.

Versace è stato ricevuto dal primo cittadino di Africo, Domenico Modaffari, nella sala consiliare alla presenza, fra gli altri, dei componenti della nuova Giunta comunale e dei consiglieri della neo-eletta assise cittadina.

Intervenendo, Versace ha detto :«Torna ad insediarsi ad Africo il Consiglio comunale, democraticamente eletto. Come Città Metropolitana abbiamo voluto essere presenti, al fianco del neo sindaco Domenico Modaffari. Siamo qui per testimoniare la presenza concreta delle istituzioni in contesti che, per varie vicissitudini, hanno avuto un passato delicato e, adesso, si apprestano ad affrontare con rinnovata fiducia il futuro».

I lavori della nuova assise cittadina, sono stati aperti dal neo sindaco, Domenico Modaffari.

Presente il gruppo di minoranza guidato dall’avvocato Enzo Caccavari di Democrazia, Diritti e Libertà.

Dopo la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco.

Prendendo la parola, per le dichiarazioni programmatiche, il sindaco ha sottolineato: «Il primo obiettivo centrato dalla nostra Amministrazione, è stato il progetto del campo sportivo, che la giunta comunale ha approvato nella seduta di venerdì 19 novembre. Il progetto – ha spiegato – prevede una spesa complessiva di 800 milioni di euro. Ma abbiamo altri progetti in cantiere , primi tra tutti la costruzione della strada “Agrami-Ficara” che accorcerebbe notevolmente i tempi di percorrenza tra i due nostri borghi di Africo Vecchio e Casalinuovo; la riqualificazione del lungomare e la realizzazione dei relativi accessi; la strada di Piano che riassetta urbanisticamente l’area tra il campo sportivo, la SS 106 e il riqualificato lungomare. Tre obiettivi strategici che cercheremo di cogliere nel breve e medio periodo. Se raggiunti darebbero riflessi positivi all’economia agricola, al commercio e alle attività turistico balneare, a partire dal l’approvazione del Piano spiaggia».

Il Consiglio ha nominato poi la nuova commissione elettorale composta dai consiglieri comunali Salvatore Criaco e Giuseppe Priolo ( maggioranza), Francesco Modaffari (minoranza) e supplenti Francesco Favasuli e Giovanni Gligora ( maggioranza) ed Enzo Caccavari (minoranza ).

Interessanti e di buon lavoro, gli interventi dei sindaci di Roghudi Zavettieri, di Staiti, Pellicanò, di San Luca, Bartolo e di Platì, Sergi.

Hanno chiuso gli interventi il consigliere regionale, Giacomo Crinò e il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro.

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha fatto pervenire un messaggio di saluto e di buon lavoro al neo sindaco e all’Amministrazione eletta.