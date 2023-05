Immagini e Video di Enzo Lacopo © 2023

AFRICO – L’ associazione “DO UT DES PER IL PROGETTO DI LEO”, per il secondo anno ormai, ha avuto il piacere di collaborare con l’Amministrazione comunale di Africo che ha fortemente voluto organizzare la seconda edizione di “AFRICO E IL MARE”.

Lo scorso anno, l’evento ha impegnato i ragazzi dell’istituto scolastico per la pulizia manuale della spiaggia, in un’unica giornata. L’edizione 2023 è stata pensata invece con un impegno più articolato. Abbiamo quindi chiesto l’intervento di PLASTICFREE.

Nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 Maggio, la loro referente, Serena Bono ha intrattenuto gli studenti presso l’Istituto comprensivo con due differenti programmi per le classi primarie e per le secondarie di primo grado, mostrando video e slide che hanno spiegato ai nostri ragazzi l’importanza del nostro contributo per la salvaguardia del pianeta.

Nei giorni successivi, 25 e 26 maggio, pulizia della spiaggia con i bambini.

Gradito contributo è stato quello di Arturo Rocca che ha intrattenuto i ragazzi esausti dopo la raccolta, con i suoi sempre più interessanti racconti e ricordandoci giustamente quanto sia importante ridurre l’uso di acqua in bottiglia. Con noi in spiaggia, anche i gentilissimi e disponibili professori dell’istituto comprensivo e Serena Bono. Due disponibilissimi operai del comune, hanno tracciato i sentieri che dalle scalinate conducono alla spiaggia e assistito i ragazzi con lo spostamento dei rifiuti più pesanti. Presente anche il vicesindaco Santoro Criaco e il parroco don Bruno Sculli che si sono cimentati nel recupero dei rifiuti insieme ai ragazzi. È stata anche un’ottima occasione per conoscere meglio i nostri ragazzi, per programmare altre uscite sempre all’insegna della scoperta e del rispetto dei nostri territori.

