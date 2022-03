ADM, ripulite le spiagge di Bianco e Brancaleone dalle imbarcazioni abbandonate dei migranti

Roma, 11 marzo 2022 – I funzionari della Direzione Territoriale della Calabria, U.D. Reggio Calabria dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, hanno provveduto in questi giorni allo smaltimento – dopo l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria – di alcune imbarcazioni utilizzate dai migranti e rinvenute nelle spiagge di Bianco e Brancaleone.

Si tratta della fase esecutiva di una delle tante gare avviate da ADM Calabria in questi mesi per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sbarchi, esplosa nel territorio calabrese sin dalla scorsa estate.

La rimozione dei natanti che deturpavano l’ambiente, oltre a costituire una minaccia alla sicurezza dei cittadini, consente di ripristinare condizioni di agibilità in uno dei più bei tratti della costa jonica reggina.

ADM è in prima linea nelle attività poste in essere a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.