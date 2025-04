di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Città Metropolitana)

A Reggio Calabria si è svolta la cerimonia per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che ha preso parte alla cerimonia svoltasi nell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea, ha dichiarato: 《Grati per il servizio quotidiano che svolgono a tutela dei cittadini e al contrasto alla criminalità》.

Il primo cittadino, che è stato ospite del Questore Salvatore La Rosa, insieme al Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, ha espresso sentimenti di gratitudine per l’impegno costante che la Polizia di Stato effettua a tutela dei cittadini, per il mantenimento della legalità e per il contrasto alla criminalità organizzata. 《Un servizio》, come ha ribadito il Questore Salvatore La Rosa, 《divenuto punto di riferimento imprescindibile anche per chi rappresenta le Istituzioni democraticamente elette. La Polizia è un parte importante della squadra Stato, di cui andiamo orgogliosi》.

E’ stato come sempre particolarmente emozionante la consegna delle benemerenze agli agenti e funzionari distintisi in numerose attività di investigazione e tutela delle persone. Falcomatà ha concluso: 《Aver svolto questa cerimonia all’interno della nostra università, lancia un chiaro messaggio ai nostri giovani, fatto di impegno, legalità e di servizio verso il prossimo. Concetti che devono appartenere a tutti noi》.

《Le celebrazioni per il 173° anniversario di fondazione della Polizia sono l’occasione per raccontare quanto è stato fatto nel corso dell’ultimo anno e per proiettarsi di slancio verso le future sfide.Un futuro non troppo distante, contraddistinto da tecnologia e progresso digitale, nel quale sarà necessario restare al passo con i tempi per rispondere alle nuove esigenze di sicurezza dei cittadini》. A sottolineare questo passaggio epocale è il capo della Polizia Vittorio Pisani che, nell’editoriale pubblicato sul numero di aprile di Poliziamoderna, ribadisce 《Se vogliamo essere professionisti della sicurezza dobbiamo essere interpreti del tempo che viviamo, percependone tempestivamente i cambiamenti e le relative fragilità. Comprendere e interpretare il bisogno del cittadino che chiede aiuto non è una semplice questione organizzativa. Essere in grado di farlo è quello che da sempre ci identifica; è quello che fa della Polizia di Stato un punto di riferimento riconosciuto, percepito e apprezzato dalla gente. Questa deve essere la vera forza di una polizia ad ordinamento civile che trova ogni giorno, sia pur nella sua lunga tradizione di 173 anni, la motivazione e l’orgoglio per esserci sempre》.

In questa data speciale, il 10 aprile, giorno nel quale, nel 1981, entrò in vigore la legge che diede vita alla moderna Polizia di Stato, i poliziotti rinnovano quindi la promessa fatta con il Giuramento di essere al servizio dei cittadini e dello Stato democratico.Un servizio fatto di ascolto, soccorso, aiuto ai più deboli ma anche di impegno per garantire la sicurezza e la civile convivenza delle comunità, di cui le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono parte integrante.Le celebrazioni nazionali a Roma, che saranno trasmesse in diretta su Rai1 e sui canali Facebook e YouTube della Polizia di Stato, e quelle nelle altre 105 province italiane, sono il mezzo per condividere con cittadini e turisti le emozioni di questo giorno solenne e i valori rimasti immutati nei 173 anni di storia. L’anniversario, come tutti gli anni, è stato celebrato anche in molte altre città, con cerimonie a cura delle questure del territorio. La manifestazione svoltasi a Roma ha avuto inizio con la lettura del messaggio inviato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

«Le celebrazioni del 173° anniversario di fondazione della Polizia di Stato costituiscono occasione per rinnovare la gratitudine della Repubblica agli appartenenti al Corpo» ha sottolineato il Presidente, ricordando in un passaggio come «Con professionalità ed equilibrio, umanità e competenza, le donne e gli uomini della Polizia vegliano sulla sicurezza della comunità nazionale, con generoso servizio ai cittadini, a presidio dei valori costituzionali, con sollecita azione per la coesione sociale».