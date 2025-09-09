di Patrizia Massara Di Nallo

Saranno sette i concerti che si svolgeranno sul Lungomare Falcomatà per il Reggio Live Fest 2025, nell’ambito delle celebrazioni civili della Madonna della Consolazione, patrona della Città, che inizieranno il 13 settembre con la processione del veneratissimo quadro della Madonna della Consolazione dal Santuario dell’Eremo alla Basilica Cattedrale.

Dal 10 al 16 settembre musica fruibile gratuitamente e per tutti i gusti con, in ordine di esibizione, Vandelli, Irene Grandi, Gualazzi, Fred De Palma, Patagarri, Bandabardò, Settembre e Serena Brancale.

Dopo l’edizione da record del 2024, che ha registrato oltre centomila presenze, si replica appunto con il Reggio Live Fest 2025, prodotto da Show Net di Ruggero Pegna e sostenuto dalla Regione Calabria nel quadro degli Eventi di Grande Interesse Turistico – Pac Calabria 2014-2020. Il brand è quello di Calabria Straordinaria ed è realizzato con la compartecipazione del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale con i marchi istituzionali Reggio Calabria Cuore del Mediterraneo e Anima Autentica.

Si inizia il 10 settembre con Maurizio Vandelli e il suo omaggio a Lucio Battisti. in occasione del 27° anniversario della scomparsa di quest’ultimo cantautore. Vandelli, leader della storica Equipe 84 ,riproporrà vari successi di Battisti: Un’avventura, Emozioni, 29 settembre, Nel cuore nell’anima e Tutta mia la città. Sarà coadiuvato da una band e da immagini su ledwall esibendosi in duetti virtuali con Dodi Battaglia, Fausto Leali, Donatella Rettore e Shel Shapiro.

Giovedì 11 settembre sarà la volta di Irene Grandi con un concerto per i suoi 30 anni di carriera. Come sempre nelle corde dell’artista, lo spettacolo sarà sicuramente impregnato di energia durante l’esecuzione di celebri brani fra i quali: Bruci la città, La tua ragazza sempre, Fuori, Prima di partire per un lungo viaggio, Bum Bum e Lasciala andare. A supportare Irene Grandi ci sarà una band con notissimi musicisti: Max Frignani, Piero Spitilli, Fabrizio Morganti, Marco Galeone e Titta Nesti.

Il 12 settembre, venerdì, il virtuosismo e l’eleganza musicale di Raphael Gualazzi e l’Orchestra Sinfonica Brutia. Gualazzi. pianista e cantautore acclamato in Europa, vincitore di Sanremo Giovani e finalista all’Eurosong Contest, offrirà al pubblico un vasto repertorio che si muoverà tra jazz, ragtime, blues e soul.

Sabato 13 settembre Fred De Palma, idolo dei più giovani e autore di successi che hanno scalato le classifiche italiane e internazionali: Paloma, Una volta ancora, Notte cattiva, Barrio Lambada, Sexy rave e Gli occhi su di noi, uno dei tormentoni dell’estate 2025.

Domenica 14 settembre saranno due gruppi di artisti ad esibirsi: Patagarri e Bandabardò. I Patagarri è un quintetto jazz-swing finalista di X Factor, e i Bandabardò è una storica formazione toscana. Ambedue le formazioni promettono una serata dominata da sonorità folk, gipsy, swing e combat rock.

Lunedì 15 settembre arriva l’artista Settembre, vincitore di Sanremo 2025 – Nuove Proposte con Vertebre. Questo brano è stato pluripremiato con il Premio Mia Martini, il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci. L’introduzione del concerto sarà affidata al cantautore reggino Lio (nome d’arte di Domenico Lione), vincitore del Premio della Critica al Festival di Castrocaro.

Nell’ultimo giorno delle festività patronali, martedì16 settembre, il concerto di Serena Brancale, cantautrice e polistrumentista pugliese, protagonista a Sanremo 2025 con Anima e Core e successivamente presente nelle classifiche con il brano Serenata, cantato con Alessandra Amoroso. La Brancale, rivelazione sanremese per i non addetti ai lavori, è apprezzata anche a livello internazionale, e sicuramente coinvolgerà gli astanti con la sua band e il corpo di ballo in una fusione di pop, jazz, elettronica, groove e le sue non dimenticate radici mediterranee.

Buon divertimento a tutti!