R. & P.

LOCRI – Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Locri, a nome dell’intera comunità cittadina, intendono rivolgere un messaggio chiaro: davanti alle difficoltà non arretriamo, ma reagiamo con unità, disciplina civica e responsabilità.

Gli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la nostra città hanno lasciato segni visibili sul litorale e sul lungomare, mettendo alla prova servizi, attività economiche e quotidianità. In queste ore, tuttavia, Locri sta dimostrando ciò che è: una comunità capace di stringersi attorno ai propri luoghi, alla propria identità e ai propri doveri.Con l’impegno incessante di operai e ditte impegnate nei ripristini, con la collaborazione dei cittadini e con la comprensione degli imprenditori direttamente colpiti, sono già stati ottenuti primi risultati concreti. Proprio per dare continuità a questo percorso e trasformare la difficoltà in un’occasione di coesione, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, raccogliendo con gratitudine la disponibilità di diverse associazioni del territorio, indicono per sabato 31 gennaio 2026 una giornata di pulizia di alcuni tratti del lungomare e della spiaggia, aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

Non si tratta soltanto di un semplice intervento di decoro, bensì è un gesto di rispetto per l’ambiente e per il lavoro di chi, ogni giorno, rende viva la città. È una testimonianza di appartenenza nel farsi carico di custodire i luoghi che ci rappresentano.

Locri ha attraversato momenti difficili e ne ha sempre fatto occasione di rilancio. Oggi come allora, è il senso civico a tenere insieme la città. L’appuntamento è quindi per sabato 31 gennaio 2026 a partire dalle ore 9:00 presso Piazza dei Poeti dialettali e dei Musicanti di Brema sita nella zona sud del Lungomare cittadino.