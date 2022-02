20 ANNI DI “BORGHINFIORE” La scommessa vinta dal Corsecom

R. & P.

Era l’inizio del terzo millennio.

Circa 20 anni fa.

Un periodo dove si parlava dei

Borghi ,della loro storia definendoli una

grande risorsa per tutta la Calabria.

Nella nostra Riviera dei Gelsomini quelli che maggiormente si conoscevano erano i Borghi di Gerace e di Stilo ed infatti questi costantemente figuravano nei Pacchetti che gli Operatori Turistici proponevano ad un mercato Nazionale ed Internazionale.

Il Sidus CLUB costituito da solo donne e Presieduto dalla Vulcanica Albarosa Dolfin Romeo in stretta Collaborazione con il

Progetto Sinergy

((in seguito chiamato

“Corsecom”))con la piena convinzione che i Borghi potevano rappresentare effettivamente un volano di sviluppo per tutto il territorio della Locride crearono un gruppo di volontari altamente qualificato e quasi tutti soci dei vari Club Service del Territorio denominato

“BORGHINFIORE.”

L’obiettivo del gruppo mirava a stimolare ….sensibilizzare

…..coinvolgere Amministratori, Sindaci Associazioni…Cittadini che vivevano nei Borghi….ognuno per la propria parte a operare per renderli più organizzati… più puliti … fioriti… attrattivi.

Per raggiungere questo obiettivo il Gruppo ha ritenuto opportuno creare un premio chiamato appunto

“”PREMIO BORGHINFIORE””

Naturalmente venivano premiati

i Borghi che maggiormente si attivavano per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Da quel momento e per circa 10 anni i componenti del Gruppo con costanza e grande passione incominciarono la visita in lungo

e in largo ,con loro mezzi e a proprie spese ,di tantissimi Borghi analizzando attentamente le iniziative che si svilupparono …le risorse disponibili…..

le potenzialità’……

la loro utilizzazione…soffermandosi a confrontarsi con le Associazioni del posto… con Artigiani…Aziende di prodotti tipici… Amministratori..

Arrivato il 2016 i Borghi premiati risultano già 14.

Il primo premio in ordine di tempo era stato attribuito a Placanica e l’ultimo a Casignana.

Fin da quando si e’ incominciato ad assegnare i premi a questi Borghi ,si è riscontrata una certa animazione ..un certo interesse …..emergeva la volontà di organizzarsi di cercare di migliorare l’immagine e renderli piu’ attrattivi.

Dopo l’ultima premiazione ed in particolare dagli anni 2016/2017 in poi le Istituzioni, gli Amministratori incominciavano a prendere sempre più coscienza della necessità di contribuire alla crescita. allo sviluppo di questa nuova realtà’ che stava emergendo nei Centri Storici.

In tanti Borghi amministrati da Sindaci piu’ vivaci…più determinati si è notato un’intensa attività organizzativa riuscendo alcuni a raggiungere degli standard di attrazione e di organizzazione encomiabile.

Aumentavano i posti letto…

B & B……Case Vacanze….Affitta Camere…

Ad incoraggiare, a dare impulso a questa volontà’ di crescere è stato il

Gruppo di lavoro costituito dal Comitato dei Sindaci che ha visto lavorare insieme a rappresentanti dei Borghi ,Esperti Archeologici, rappresentanti degli Operatori Turisti e dello stesso Corsecom.

Numerosi sono stati gli incontri operativi che si sono svolti nei Borghi , o nei Comuni nei quali rientrava l’amministrazione degli stessi Borghi.

Tra i più significativi e i più interessanti dal punto di vista organizzativo sono stati gli incontri tenutosi nei Comuni di Caulonia, Marina di Gioiosa, Ardore,,,Mammola….Antonimina

..Casignana…Camini

Il clima di armonia e di partecipazione che caratterizzava queste riunione coordinati dal Sindaco di Casignana Antonio Crino’ e con spesso la lresenza dei due Presidenti del Comitato e dell’Assemblea Campisi e Belcastro

stimolava gli abitanti dei Borghi ad impegnarsi con maggiore interesse ed entusiasmo.

Infatti l’anno seguente il 2019 grazie all’intenso lavoro pubblico privato che si è sviluppato negli anni si sono ottenuti ottimi risultati. Si è arrivati ad un disponibilita di circa 700 posti letto e a una produzione di circa 2 milioni di euro utilizzando circa 200 unità lavorative.

Purtroppo la Pandemia ha rallentato questo intenso processo di Sviluppo ma già’ sono chiari e incoraggianti segnali che si stanno evidenziando per riprende’

con lo stesso interesse e lo stesso entusiasmo.

E questa volontà di voler continuare su questa strada lo dimostra anche la decisione del Gruppo Borghinfiore di riprendere le visite spinti dal desiderio di rivedere quei luoghi che hanno sempre portato nel cuore ed anche per incoraggiare altre realtà che incontrano difficoltà nel decollare.

Con questo obiettivo il 7 Novembre scorso la prima visita ha avuto luogo nel Centro Storico di Grotteria con la Guida dell’Architetto Umberto Panetta che con grande competenza ha illustrato l’illustre passato e i prestigiosi Palazzi che caratterizzavano questo grazioso centro collinare .

Dopo Grotteria a breve,incoraggiati dal rallentamento della Pandemia ,si riprenderà con Camini dove il Sindaco Alfarano ha dato la piena disponibilita’ ad accogliere il gruppo.

E’opportuno evidenziare che questo lodevole e apprezzatissimo Progetto del Gruppo Borghinfiore,che sta registrando al proprio interno tanti giovani,e’seguito e supportato dal Consorzio degli Operatori Turistici Jonica Holiday e del Corsecom.

Questi due soggetti sono convinti che i Borghi della Locride sempre più hanno i requisiti per essere inseriti in un contesto turistico nazionale ed internazionale valorizzando ed ampliando notevolmente l’offerta Turistica del comprensorio e di conseguenza sviluppando processi economici e occupazionali.

Inoltre precisano i Dirigenti del Corsecom questo sviluppo contribuirà notevolmente a frenare lo spopolamento delle comunità ed anche a dare un futuro In veste moderna a quelle attività produttive del passato che caratterizzavano la quotidianita’ e l’economia dei nostri antenati.

La Segreteria del Corsecom