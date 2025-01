Due vittorie ed una sconfitta in queste tre partite, tra sabato, domenica e lunedi

R. & P.

LOCRI – Tre partite per l’Athena Locri Femminile tra i vari campionati che hanno dato tanto valore ed esperienza alle ragazze e portato avanti il progetto.

Sabato 18 gennaio c’è stata la partita di calcio a 5 del campionato PGS contro il Rosarno Woman, dove le baby ragazze dell’under15 ha disputato a Locri una partita combattiva e di qualità rimontando un match che si era messo in salita per le amaranto e vincendo con delle ottime prestazione personali per 8 a 3 contro un Rosarno mai domo.

Domenica 19 gennaio 2025 invece è iniziato il campionato FIGC di calcio di Eccellenza (il primo campionato regionale per la neo squadra locrese), ed a Locri è arrivata l’esperta squadra della Sportiva Rende dando vita ad un match molto entusiasmante e dinamico. Nonostante la sconfitta per 10-1 la formazione super giovanissima di mister Carlo Alia ha dato non poco filo da torcere alle ospiti, infatti per i primi 30 minuti di gara la partita è stata equilibrata dove anzi il Locri aveva avuto la prima chance. Poi, purtroppo un’espulsione per il difensore del Locri D’Amico ha cambiato tutto e di conseguenza la partita, le ospiti passano in vantaggio per 2-0, poi Evelyn Furina riapre una speranza siglando il 2-1, ma un altro errore concedete la possibilità al Rende di andare sul 3-1 e chiudere il primo tempo.Nel secondo tempo la differenza di esperienza nella superiorità numerica e la condizione atletica hanno fatto maggiormente la differenza, ed il Rende allunga siglando vari gol, nel finale la squadra amaranto resta pure in 8 per infortunio ed il Rende non si ferma e continua a marciare fino ad arrivare a 10 reti di giornata.

Nel complesso, resta una piccola soddisfazione in quanto con una formazione molto giovane, con tante ragazze all’esordio in una partita di questa caratura si è fatto davvero tutto ciò che era possibile in queste condizioni, un applauso alle ragazze in campo.

Invece nella giornata di lunedi 20 si è disputata l’ultima partita del girone di andata del campionato PGS di calcio a 5 under15, dove le baby ragazze dell’Athena Nike sono andate in scena dalle “vicine” dell’Academy Ardore vincendo il match per 11-3 e portandosi cosi al primo posto in classifica con 10 punti, secondo il Bagnara con 7 punti. Tutte le ragazze sono state coinvolte e partecipi, dimostrando la crescita del gruppo, fattore per cui è stato pensato di partecipare a questo campionato.

L’Athena Nike Locri Femminile è un progetto giovane, che sta cercando di sviluppare una nuova idea per cullare la passione del calcio di tante ragazze. Le porte per le vere e tante appassionate di calcio sono sempre aperte.