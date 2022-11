VOLLEY REGHION Super nei primi due set, ma non basta: finisce 3-0 per la Sensation

VOLLEY REGHION Super nei primi due set, ma non basta: finisce 3-0...

R. & P.

La Volley Reghion va oltre le aspettative e riesce a mettere in difficoltà la capolista nel “derby della provincia”.

In casa della Sensation Gioiosa finisce 3-0, ma nei primi due set la formazione di coach Pellegrino ha giocato, con determinazione e ritmo, un’ottima pallavolo, col 26-24 del secondo parziale che rappresenta il rammarico più grande.

Di certo, l’obiettivo stagionale è quello della salvezza, ma la prestazione di sabato pomeriggio dimostra come la compagine reggina non vuole fare la comparsa.

La squadra è in crescendo e adesso può contare su un’arma in più: contro la prima forza del campionato è stata schierata attaccante Sara Speranza, e potrebbe essere proprio lei il vero rinforzo a campionato in corso.

La Speranza sta recuperando piano piano la condizione ottimale, ma la sua esperienza è preziosa all’interno di un sestetto che, dopo aver ricevuto complimenti, ha bisogno di conquistare anche punti in classifica.

Adesso ci saranno i match contro Saracena Cassiopea, Bricocity e Logos Ardens, tre occasioni da cogliere al volo sia perché sono tre avversarie dirette nella lotta per la salvezza, sia perché il gioco è in crescendo, sia perché aumenta la consapevolezza delle proprie forze.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.