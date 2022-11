SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLO SCOGLIO Si moltiplicano le testimonianze di grazia ricevuta

R. & P.

“Il Santuario diocesano di Nostra dello Scoglio come Lourdes”.

E’ il parere espresso da migliaia di persone, che affluiscono, da ogni parte del mondo, nel santo luogo di grazia, molte delle quali rendendo testimonianza di grazia ricevuta, per intercessione della Vergine Santissima, attraverso la preghiera di Fratel Cosimo o l’acqua della fonte della Madonna, sgorgata, prodigiosamente, nell’area del santuario.

Addirittura, qualche giorno fa, la guarigione straordinaria e inspiegabile di una signora, residente a Milano, di origine argentina, affetta da oltre trent’anni di insufficienza renale, è stata certificata da un medico specialista lombardo.

Di recente, monsignor Giorgio Costantino (nella foto con Fratel Cosimo), già docente della Facoltà di Teologia di Catanzaro e del Conservatorio Musicale di Reggio Calabria, cappellano del Papa, membro di molte autorevoli commissioni vaticane, ha presieduto la Santa Messa, presso il rinomato santuario mariano e ha espresso che sul posto scorga un’acqua santificatrice, come a Lourdes e che la Madonna, presentandosi a un uomo semplice e buono come Fratel Cosimo, oltre mezzo secolo fa, ha dato dei messaggi fondamentali e importanti per la salvezza dell’Umanità.

In merito all’acqua del santuario di Santa Domenica di Placanica, le sue proprietà taumaturgiche, scientificamente inspiegabili, racchiudono tutto il senso della devozione e della fede incondizionata a Nostra Signora dello Scoglio, la stessa di centinaia di migliaia di fedeli che si recano nel santo luogo, ogni anno.

La guarigione fisica è, ovviamente, solo un segno della suprema guarigione ovvero quella spirituale, che avviene nel cuore.

Al santuario diocesano fondato da Fratel Cosimo, dove le file per le confessioni sono interminabili, la conversione e il pentimento rappresentano la guarigione più importante, quella che conduce alla salvezza ed è, quindi, voluta dalla Madonna e da Suo Figlio Gesù Cristo.

L’aspetto devozionale e spirituale dell’acqua di Nostra Signora dello Scoglio ha un’impronta di rigenerazione e ritorno alla vita, sulla via della conversione, guarigione dello spirito e dell’anima, non solo del corpo.

Un aspetto sul quale riflettere, attentamente, e approfonditamente.