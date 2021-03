VINO BIVONGI Riconoscimento ministeriale CTV DOC

BIVONGI – E’ stato ottenuto il riconoscimento ufficiale del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, come informa una nota diffusa dalla presidente del consorzio Adele Anna Lavorata.

“La denominazione Bivongi, riconosciuta a livello nazionale e inserita tra le denominazioni protette, vede la nascita del suo disciplinare nel 1996 ed è da sempre stata una delle migliori rappresentanti dell’identità enologica calabrese.

Nel 2018, grazie alla volontà e all’unione di un gruppo di produttori, nasce il Consorzio; ciò ha rappresentato un punto di svolta nel modus operandi per le aziende del territorio di appartenenza.

Da qui inizia il percorso per l’ottenimento del riconoscimento a livello nazionale, che arriva con Decreto Ministeriale N.0116505 del 10/03/2021.

Tale riconoscimento prevede il conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per la DOC Bivongi, e inoltre le funzioni di tutela e vigilanza, in sinergia con il Ministero e le autorità pubbliche competenti, contro concorrenza sleale, contraffazione e usi impropri a salvaguardia della DO.

A fronte dell’anno trascorso e del periodo che ancora stiamo attraversando, questo riconoscimento è stato lungamente atteso e oggi rappresenta un traguardo importante ma anche un nuovo punto di riferimento per le imprese del settore vitivinicolo della zona e per tutto il territorio”.