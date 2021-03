SAN LUCA Domani s’insedia il tavolo tecnico per l’Infanzia e Adolescenza

R. & P.

Martedì 23 Marzo alle ore 10.30 presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo San Luca – Bovalino di San Luca si terrà l’insediamento del “Tavolo Tecnico per l’Infanzia e l’Adolescenza”, promosso dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Mattia Emanuele (nella foto) e dal Comune di San Luca.

Interverranno: