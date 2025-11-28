R. & P.
VILLA SAN GIOVANNI – Intorno alle 11:15 di questa mattina, durante le operazioni di sollevamento di alcuni massi destinati alla realizzazione dei frangiflutti, una gru privata si è ribaltata al porticciolo turistico di Villa San Giovanni. Il mezzo, finito in bilico con il braccio immerso nello specchio d’acqua, è stato messo in sicurezza grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Villa San Giovanni, supportati dall’autogru proveniente dalla sede centrale.Fortunatamente non si registrano feriti.
