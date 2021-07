VERSO LE REGIONALI Il Pd lancia la candidatura di Amalia Bruni

R. & P.

“Amalia Bruni è la migliore opportunità che la Calabria potesse darsi, ora sta a noi definire insieme a lei un progetto politico che si ponga come obiettivo il futuro dei calabresi, fuori da ogni retorica”.

Così Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria, a margine della conferenza stampa con la candidata del centrosinistra alla guida della Regione Calabria, la scienziata Amalia Bruni.

“La capacità di pensiero prospettico di Bruni -continua il commissario- e la sua profonda conoscenza delle questioni sociali, politiche e culturali della Calabria sono la vera ed unica novità di questa campagna elettorale, tutto il resto è un marchiano tentativo di scippare i calabresi delle loro speranze, ad uso e consumo di obiettivi del tutto personalistici.

Il Partito Democratico calabrese metterà a disposizione della candidatura di Bruni le sue migliori risorse ed energie, in linea con i criteri del nostro codice etico e con le esigenze di ascolto poste dai territori.

Gli anni a venire saranno uno spartiacque storico per il riequilibrio sociale ed economico dell’Italia e del Meridione, abbiamo la responsabilità di garantire ai calabresi il diritto di poter scegliere adeguate competenze politiche e tecniche nella gestione della cosa pubblica. Il Partito Democratico della Calabria -conclude Graziano- si impegna in tal senso, certi che l’attitudine al pensiero e all’azione di Bruni sapranno coinvolgere anche quella parte di elettorato stanco e disilluso. La sua capacità di tradurre la visione in realtà e la sua dirittura morale certificano la concretezza del progetto politico che insieme metteremo in campo”