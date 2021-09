VERSO LE REGIONALI Il locrese Nicola Rulli candidato alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre

R. & P.

Sono Nicola Rulli, classe ‘56, medico chirurgo specialista in Cardiologia e Medicina Interna e candidato al consiglio regionale della Calabria nella lista “Per la Calabria con de Magistris” nella circoscrizione “Sud” alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021.

Vivo a Locri, dove svolgo l’attività di medico di Medicina Generale e sono inoltre coordinatore dei Medici di famiglia.

Sono sempre a contatto con la sofferenza, fisica ed esistenziale delle persone e ho fatto della mia professione una missione, mettendomi quotidianamente al servizio della gente.

Ho deciso di impegnarmi in politica per lottare contro quello sconforto che colpisce le persone più deboli e che spesso degenera in vera e propria angoscia, rendendo vulnerabili uomini e donne.

Da sempre mi batto per una sanità alla portata di tutti e affermo il diritto di avere cure migliori nella propria Regione, in modo da ridurre la migrazione sanitaria.

Porto avanti campagne di prevenzione medica e sociale, con un occhio di riguardo ai giovani.

Sostengo che il più grande investimento per il rilancio della Calabria nei prossimi anni, sia quello di creare le condizioni affinché i giovani possano rimanere e impiegare la loro intelligenza al servizio di questa terra.

Credo nei valori, nella scienza e nella cultura ed oggi sposo questo progetto politico per aiutare la Calabria a crescere e rifiorire.