OFFESE AL DIRETTORE ARTISTICO DEL KTF Il Comune condanna il comportamento del consigliere Cagliuso

R. & P.

L’Amministrazione comunale di Caulonia stigmatizza, ancora una volta, il comportamento inqualificabile del consigliere comunale Cagliuso il quale in un video censurabile offende, in maniera sprezzante, il direttore artistico del Kaulonia Tarantella Festival, maestro Carlo Frascà, le cui capacità professionali e competenze artistiche sono attestate da un lungo curriculum.



Il consigliere Cagliuso, che esce dal suo lungo letargo dopo oltre 4 anni di assenza, cerca di tornare sulla scena nel modo più maldestro e livoroso possibile e anche con volgarità e pochezza politica.



Tale atteggiamento, totalmente irrispettoso ed offensivo nei confronti delle persone, palesa l’inadeguatezza e l’inconsistenza del consigliere Cagliuso oltre a denotare un comportamento autodistruttivo che nuoce al paese.



È bene ricordare che il KTF non poteva svolgersi nella maniera tradizionale che tutti amiamo e rimpiangiamo per ovvie ragioni, forse incomprensibili al consigliere, al quale rammentiamo che ancora siamo in piena pandemia.

L’Amministrazione comunale, avendo ottenuto il finanziamento per la manifestazione artistico-musicale dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha voluto fortemente e con coraggio mantenere viva l’idea della tradizionale kermesse contemperando le restrizioni e il rispetto delle norme dovute all’emergenza Covid e garantendo l’indiscussa qualità dell’offerta artistica.



Chi non riesce a cogliere il cambiamento che stiamo vivendo, non può avere capacità di visione, né di programmazione del futuro.



Tutti ci auguriamo di tornare alle vecchie abitudini prima possibile e uscire dall’emergenza Covid.

In questo lungo periodo di pandemia, l’auspicio era che ne uscissimo tutti migliorati nell’animo, ma forse per qualcuno ciò non vale.



Per governare un paese, occorre che ognuno contribuisca con amore per lo stesso.



L’Amministrazione comunale di Caulonia attesta la propria incondizionata stima al maestro Frascà per l’impegno continuo, profuso per la buona riuscita della manifestazione e invita tutti a partecipare all’ultima serata del Kaulonia Tarantella Festival in piazza Mese.