Al vescovo di Locri-Gerace, Francesco Oliva, è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Verbicaro, guidato dal sindaco Francesco Silvestri.

Il legame tra monsignor Oliva e la comunità di questo centro della provincia di Cosenza, risale al periodo tra il 1978 e il 1980, quando da giovane parroco è stato vicario parrocchiale di Santa Maria del Piano.

Nella motivazione con cui il Consiglio comunale ha assegnato il riconoscimento, oltre a ricordare l’impegno di sacerdote e di vescovo, viene fatto riferimento proprio agli anni in cui monsignor Oliva ha svolto il suo ministero tra la gente di Verbicaro; è stato scritto, infatti: “Ha avuto un ottimo rapporto con la comunità. I giovani di quegli anni ne hanno un bellissimo ricordo per la sensibilità umana, cristiana e per la grande umiltà. Un sacerdote che muovendo i primi passi nella nostra comunità di Verbicaro, già portava avanti l’importanza dei valori sociali e del bene comune. Importante il lavoro fatto sulla coscienza delle persone lungo il percorso di fede. Per la comunità di Verbicaro avere avuto un sacerdote che sta avendo il coraggio di guardare oltre, di impegnarsi per un mondo migliore possibile, di non arrendersi e di non arretrare difronte alle difficoltà, è motivo di orgoglio”.