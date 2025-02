R. & P.

BADOLATO – In conseguenza alla recente decapitazione giudiziaria dell’Amministrazione Comunale, la comunità di Badolato appare ancora triste ed avvilita. Quasi come se avesse subìto l’ennesima devastante alluvione; quasi come dopo aver sofferto un altro distruttivo terremoto. Tuttavia, dopo i primi ovvi smarrimenti, la società civile ha dimostrato di saper reagire bene e, attraverso quattro associazioni culturali o turistiche, ha prodotto un documento di rinascita che è stato positivamente accolto e commentato dalla stragrande maggioranza della popolazione, intenzionata ad affrontare una pur difficile ricostruzione etica.

E poiché pure i simboli sono assai importanti, un’altra associazione culturale, l’Università delle Generazioni, lancia un originale appello: “Facciamo rifiorire Badolato!” nel vero senso della parola e non soltanto moralmente. Come è legge psicologica, una persona dovrebbe farsi bella, come prima reazione quando subisce un grande dolore. Perciò, Domenico Lanciano, fondatore e responsabile del sodalizio, invita la Commissaria prefettizia e tutti i cittadini a voler abbellire tutti gli spazi urbani disponibili per il verde ed il miglior decoro urbano, sia in Badolato borgo che in Badolato Marina. Piantare alberi e aiuole, cercando di scegliere quelli con caratteristiche più utili a descrivere un paesaggio mediterraneo o addirittura tropicale, visti e considerati pure le ricorrenti siccità ed i progressivi cambiamenti climatici.

In particolare, come altre volte suggerito, bisognerebbe caratterizzare Badolato Marina come “il paese delle palme” di ogni genere per rendere meglio l’idea di un luogo caldo ed accogliente, ordinato e bello da vedere e da godere. Inoltre, sarebbe utile scegliere una pianta sempre verde ma poco esigente di acqua che sia onnipresente in tutti gli angoli della cittadina dal lungomare alle colline. Assai appropriata sarebbe anche una pianta ornamentale che sia abbondante nei fiori (rossi, rosa e bianchi) come lo “sturabottiglie” (callistemon, di origini semidesertiche australiane) che rende ancora più bella e tipicamente caratteristica tutta la grande città di Adelaide, capitale del Sud Australia. Tutto ciò sarebbe più gradevole per tutti e attirerebbe molti visitatori e turisti.