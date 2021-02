UN PROGETTO DI VITA L’appello di una mamma per la sua bambina affetta da una grave patologia

R. & P.

Sono la madre di una bimba affetta da una gravissima patologia, la bimba ha 14 anni e tra alti e bassi siamo riusciti a cavercela egregiamente con tanto amore e tanta dedizione.

Qualche tempo fa è stata ricoverata nella tip del policlinico di Messina.

Grazie a Dio siamo usciti vittoriosi, ma le sue condizioni cliniche sono molto cambiate; lei soffre di una malattia silenziosa che arriva all’improvviso.

Come un fulmine a ciel sereno. Come un temporale d’estate. Come una scossa di terremoto.

E una scossa di terremoto si può prevenire ma non si può prevedere!

E così non so quando arriva e soprattutto non so quando andrà via e allora non posso far altro che aspettare.

Aspetto che passi con gli occhi lucidi e sbarrati e il cuore in gola che batte più forte che mai, tenendoti la mano.

Guardando l’orologio, una confezione di Valium e poi il telefono. Ripetutamente.

L’unica cosa che posso fare, terrorizzata e disarmata, ogni volta come se fosse la prima, è aspettare e sperare che la scossa passi e non lasci macerie fuori e dentro di te.

L’unica cosa che posso fare è raccontare a te che invece non sai, come si chiama il nostro nemico e chiederti di non lasciarmi sola in questa battaglia, di starmi vicino e non aver paura perché se riesci a mantenere la calma potresti salvare la sua vita, la nostra.

Dopo questo maledetto Covid tante altre cose sono cambiate come la gestione quotidiana della piccola, che è esclusivamente a carico della famiglia.

Quindi quello che oggi io chiedo come madre per salvaguardare la salute mentale degli altri miei figli, è di poter realizzare un progetto di vita per la mia piccola alleviando così la famiglia e garantendo la giusta figura professionale alla bambina.

Confido nella sensibilità delle istituzioni preposte per garantire il prima possibile questo progetto di vita.